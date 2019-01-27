Президент поздравил со 100-летием ветерана войны из Ленинграда

27 января 100-летний юбилей отметила коренная петербурженка Елена Федоровна Галиндо. С первых дней войны она была на фронте.

Поздравления с юбилеем от президента России Владимира Путина Елене Федоровне передал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Елена Федоровна живет в Приморском районе, день рождения встречает в кругу родных. В свои сто лет она сохранила чувство юмора и бодрость духа.

По образованию Елена Федоровна медсестра. Сразу после начала войны она отправилась на фронт, всю войну была в составе Сортировочного эвакуационного госпиталя №1439, с ним же дошла до Австрии.

Елена Галиндо награждена орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Елена Федоровна также ветеран труда, после победы она проработала больше пятидесяти лет медсестрой. Будучи большой поклонницей театрального искусства, Елена Федоровна занималась в театре во Дворце работников просвещения. На ее счету более двадцати ролей.