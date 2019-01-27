Путин осмотрел экспозицию, посвященную блокадному Ленинграду

Владимир Путин в Санкт-Петербурге посетил масштабную выставку, посвященную блокадному Ленинграду, которая недавно открылась в "Ленрезерве".

Там выставили технику военного времени, оружие и даже воссоздали целую блокадную улицу.

Президенту также показали бомбоубежище, прототип госпиталя и жилую комнату, в которой были выставлена вещи жителей блокадного Ленинграда. Ветераны Санкт-Петербурга и просто жители города, пришедшие на выставку со своими детьми, встречали президента аплодисментами. Путин обменивался с ними рукопожатиями и приветствиями.

Сегодня глава государства принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Ленинграда от блокады.