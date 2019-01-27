Владимир Путин призвал не забывать страшные испытания блокады Ленинграда. Глава государства также заявил, что никогда не будет прощения нацистам, которые хотели истребить жителей города.

Российский президент в воскресенье принял участие в памятных мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.

Владимир Путин сначала приехал на Невский пятачок, где за время войны героически погибло более 60 тысяч советских солдат.

Президент возложил цветы к монументу "Рубежный камень", воздвигнутый в память о павших воинах. После этого Путин приехал на Пискаревское кладбище, где возложил цветы к монументу "Мать-Родина". Для Путина посещение Пискаревского кладбища в дни памяти о снятии блокады - это уже традиция. Здесь же в братской могиле похоронен его брат Виктор, скончавшийся в годы блокады.

Сильное впечатление на президента произвела выставка в "Ленрезерве". Она открылась недавно, 25 января, и посвящена полному освобождению Ленинграда. Там выставлена техника военного времени, оружие, воссоздана даже улица блокадного города - без света и с заколоченными окнами. Президенту также показали бомбоубежище, прототип госпиталя и жилую комнату, в которой были выставлены вещи жителей блокадного города: мебель, детская одежда, игрушки.

Осматривая выставку, президент надолго остановился у стенда с портретом своего отца: Путина Владимира Спиридоновича. В биографической справке с фотографией рассказывалось, что "красноармеец и стрелок" был награжден медалью "За боевые заслуги" за участие в боях на Невском пятачке.

"Известно, что мои отец, мать были в Ленинграде. Я родился в 1952 году, и я не осознавал то, что времени прошло не так много. Для меня война было что-то такое совсем историческое. Я не чувствовал ни трагедии, ни связи с войной. Родители старались не говорить о тех тяжелых годах", - рассказал президент журналистам. Он признался, что только позднее, из средств массовой информации, из школы, из фильмов начало приходить сознание того, через что прошли люди. "Позднее я сам стал осознавать, что же переживали матери, когда хоронили своих детей, что переживали дети, которые сидели рядом с умершими родителями. Это острое чувство трагедии пришло гораздо позже", - поделился своими ощущениями президент.

Ветераны Санкт-Петербурга и просто жители города, пришедшие на выставку со своими детьми, встречали президента аплодисментами. Путин обменивался с ними рукопожатиями и приветствиями, с некоторыми тихо о чем-то говорил.

Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде

На открытии торжественного спектакля-концерта "Слушай, страна, говорит Ленинград" президент заявил, что нет и не будет прощания нацистам "решившим сломить неприступный город циничным измором, целенаправленным осознанным истреблением тысяч мирных граждан". "Вот это и называется преступление против человечности", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "по плану врага Ленинград вообще должен был исчезнуть с лица земли". "Но ему не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, что свой родной город, свое отечество они никогда не сдадут. И эта высота подвига жителей осажденного города, тех, кто выстоял на ленинградских рубежах, их духовная сила - величайший пример преданности родине", - сказал глава государства.

Владимир Путин также призвал сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. "Даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными, никогда не будут дежурными", - подчеркнул глава государства. "Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде", - сказал он.

Президент добавил, что нужно сохранять и передавать чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев, общую боль о сотнях тысяч жертв, "о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах".

Официально

Подписан указ о переименовании военных кафедр

Президент Владимир Путин распорядился привести в соответствие с законом подписанные им акты, касающиеся военных кафедр. Напомним, что еще летом Владимир Путин подписал закон, по которому военные факультеты при вузах будут называться военными учебными центрами. Сейчас же глава государства постановил заменить в подписанных им ранее документах слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" на фразу "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования".