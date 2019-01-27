Российский президент в воскресенье принял участие в памятных мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.
Владимир Путин сначала приехал на Невский пятачок, где за время войны героически погибло более 60 тысяч советских солдат.
Президент возложил цветы к монументу "Рубежный камень", воздвигнутый в память о павших воинах. После этого Путин приехал на Пискаревское кладбище, где возложил цветы к монументу "Мать-Родина". Для Путина посещение Пискаревского кладбища в дни памяти о снятии блокады - это уже традиция. Здесь же в братской могиле похоронен его брат Виктор, скончавшийся в годы блокады.
Сильное впечатление на президента произвела выставка в "Ленрезерве". Она открылась недавно, 25 января, и посвящена полному освобождению Ленинграда. Там выставлена техника военного времени, оружие, воссоздана даже улица блокадного города - без света и с заколоченными окнами. Президенту также показали бомбоубежище, прототип госпиталя и жилую комнату, в которой были выставлены вещи жителей блокадного города: мебель, детская одежда, игрушки.
Осматривая выставку, президент надолго остановился у стенда с портретом своего отца: Путина Владимира Спиридоновича. В биографической справке с фотографией рассказывалось, что "красноармеец и стрелок" был награжден медалью "За боевые заслуги" за участие в боях на Невском пятачке.
"Известно, что мои отец, мать были в Ленинграде. Я родился в 1952 году, и я не осознавал то, что времени прошло не так много. Для меня война было что-то такое совсем историческое. Я не чувствовал ни трагедии, ни связи с войной. Родители старались не говорить о тех тяжелых годах", - рассказал президент журналистам. Он признался, что только позднее, из средств массовой информации, из школы, из фильмов начало приходить сознание того, через что прошли люди. "Позднее я сам стал осознавать, что же переживали матери, когда хоронили своих детей, что переживали дети, которые сидели рядом с умершими родителями. Это острое чувство трагедии пришло гораздо позже", - поделился своими ощущениями президент.
Ветераны Санкт-Петербурга и просто жители города, пришедшие на выставку со своими детьми, встречали президента аплодисментами. Путин обменивался с ними рукопожатиями и приветствиями, с некоторыми тихо о чем-то говорил.
На открытии торжественного спектакля-концерта "Слушай, страна, говорит Ленинград" президент заявил, что нет и не будет прощания нацистам "решившим сломить неприступный город циничным измором, целенаправленным осознанным истреблением тысяч мирных граждан". "Вот это и называется преступление против человечности", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "по плану врага Ленинград вообще должен был исчезнуть с лица земли". "Но ему не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, что свой родной город, свое отечество они никогда не сдадут. И эта высота подвига жителей осажденного города, тех, кто выстоял на ленинградских рубежах, их духовная сила - величайший пример преданности родине", - сказал глава государства.
Владимир Путин также призвал сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. "Даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными, никогда не будут дежурными", - подчеркнул глава государства. "Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде", - сказал он.
Президент добавил, что нужно сохранять и передавать чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев, общую боль о сотнях тысяч жертв, "о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах".
Подписан указ о переименовании военных кафедр
Президент Владимир Путин распорядился привести в соответствие с законом подписанные им акты, касающиеся военных кафедр. Напомним, что еще летом Владимир Путин подписал закон, по которому военные факультеты при вузах будут называться военными учебными центрами. Сейчас же глава государства постановил заменить в подписанных им ранее документах слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" на фразу "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования".
Говорит Петербург
Пережившие блокаду не любят о ней говорить. Те, кому сейчас под восемьдесят, застали страшные дни маленькими детьми. Елена Георгиевна - настоящий блокадный ребенок. Когда вокруг города сомкнулось кольцо осады, ей было четыре года, в день празднования освобождения - семь. Много лет они с соседями по коммуналке 27 января собирались за одним большим столом и отмечали свой самый главный праздник - День Ленинградской Победы. Сейчас Елене Георгиевне 82. 27 января она просто созванивается с друзьями по блокадному детству. С каждым годом этот список все короче.
По большому счету все городские мероприятия, приуроченные к юбилею полного освобождения Ленинграда - не для блокадников, а для их потомков. Дети, внуки и правнуки приносят цветы к надписи на одном из домов Невского проспекта "Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!", к проруби на набережной Фонтанки, из которой черпали воду жители осажденного города, к братским могилам, к другим точкам боли Северной столицы. "Оба моих прадеда погибли в блокаду в 1942 году. Один похоронен на Пискаревском кладбище, где второй - мы можем только догадываться, - говорит петербурженка Мария. - Бабушка успела эвакуироваться вместе с комбинатом, на котором работала. Вернулась в освобожденный город в 1944-м. Ее муж в то время был в Москве. Узнав об этом, пошел пешком из Москвы в Ленинград! Уже после окончания войны родилась моя мама..."
Мемориал на Пискаревском кладбище. Сюда приходят классами. Семьями. Поодиночке. Сколько людей похоронено здесь в братских могилах, точно не знает никто. Сотни тысяч. " Я помню, как зимой 1942-го мы с мамой привезли сюда на санках умершую от голода бабушку, - говорит очень пожилой петербуржец. - В каком месте кладбища она покоится, неизвестно, да и так ли это важно". Дедушка кладет две гвоздики и ломоть хлеба к одной из плит. На ней ни имен, ни лишних слов, только год - 1942-й. Просто четыре цифры - и за ними много боли и несправедливо оборвавшихся жизней. Как жили и боролись ленинградцы, можно увидеть на "Улице жизни". Манежная площадь, Итальянская и Малая Садовая улицы превращаются в кусочек блокадного Ленинграда. Противотанковые заграждения, маскировочные сетки, заклеенные крест-накрест окна, трамвай, который для ленинградцев 1941-44-х годов был без преувеличения символом жизни.
- Мам, я замерз и хочу есть, - выбирается из трамвайного вагона четырехлетний карапуз.
- Ты даже не представляешь, милый, как они мерзли и голодали, - обнимает его мама.
Старушка вздрагивает, оглядывается на мальчишку и не пытается сдержать слезу...