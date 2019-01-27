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27.01.2019 16:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин: Трагедии, подобные блокаде Ленинграда, не должны повториться

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
На открытии спектакля-концерта "Слушай, страна, говорит Ленинград", посвященного 75-летию освобождения города от блокады, президент заявил, что нет и не будет прощения нацистам, "решившим сломить неприступный город циничным измором, целенаправленным осознанным истреблением тысяч мирных граждан".

"Вот это и называется преступление против человечности"- сказал Путин.

Он подчеркнул, что "по плану врага Ленинград вообще должен был исчезнуть с лица земли". Но ленинградцев невозможно покорить, "свой родной город, свое отечество они никогда не сдадут", добавил Путин. "И эта высота подвига жителей осажденного города, тех, кто выстоял на ленинградских рубежах, их духовная сила - величайший пример преданности родине", - сказал глава государства.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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Он также призвал сделать все возможное, чтобы подобные блокаде Ленинграда трагедии никогда не повторялись.

"Даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными, никогда не будут дежурными", - подчеркнул глава государства.  Путин попросил нынешнее поколение хранить правду о событиях того времени.

"Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде", - сказал он.

Президент особо отметил, что нужно сохранять и передавать чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев, общую боль о сотнях тысяч жертв, "о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие прорыва блокады Ленинграда
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