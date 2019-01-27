Путин возложил цветы к монументу воинам, павшим на Невском пятачке

Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленинградской области на Невском пятачке. Здесь во время войны героически погибли более 60 тысяч советских солдат.

Само название "Невский пятачок" - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками в ходе битвы за Ленинград. Отсюда предпринимались попытки прорвать блокаду города.

В это воскресенье российский президент в Санкт-Петербурге принимает участие в мемориальных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.

Ожидается, что в этот день он также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище", посмотрит подготовленную патриотическим объединением "Ленрезерв" юбилейную экспозицию и посетит спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в концертном зале "Октябрьский".