Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады

Владимир Путин возложил в воскресенье цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Для Путина посещение Пискаревского кладбища в дни памяти о снятии блокады - это уже традиция. Здесь же на братской могиле похоронен его брат Виктор, скончавшийся в годы блокады.

В это воскресенье российский президент принимает участие в памятных мероприятиях в честь 75-годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Ранее сообщалось, что глава государства также осмотрит в этот день подготовленную патриотическим объединением "Ленрезерв" юбилейную экспозицию и посетит торжественный спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в концертном зале "Октябрьский".