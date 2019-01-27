Путин встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"В ходе беседы Беглов, в частности, поблагодарил Путина за выделение из резервного фонда президента средств для создания новой экспозиции мемориального музея обороны и блокады Ленинграда", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, ранее Путин подписал соответствующее распоряжение о выделении из резервного фонда 150 миллионов рублей для частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда".