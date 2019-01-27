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27.01.2019 11:13
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Сербы почтили подвиг жителей блокадного Ленинграда

Текст: Александр Борисов
В Санкт-Петербурге отмечают 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище принял участие и глава Представительства Республики Сербской (РС) в Российской Федерации Душко Перович. Серб возложил венки к монументу "Мать - Родина" от имени председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика и президента РС Жельки Цвиянович.
Фото: Александр Борисов/РГ Душко Перович. Фото: Александр Борисов/РГ
Душко Перович. Фото: Александр Борисов/РГ

"В мире обязаны помнить этот беспримерный подвиг, совершенный жителями блокадного Ленинграда, - отметил Душко Перович. - Мы - сербы также пережили все ужасы фашизма и внесли достойный вклад в борьбу с этим злом. В этот день все сербы чтят память погибших в Ленинграде и скорбят вместе с россиянами, призывая мировые центры силы не допустить повторения ошибок прошлого".

Между тем в интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал о вкладе сербского народа в борьбу с фашизмом, высказался за недопущение фальсификации истории и реабилитации этого зла, обозначил важность акции "Бессмертный полк".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Видео: Парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

"Республика Сербская и вообще наш край, сербский народ, традиционно проживающий здесь, были на стороне антифашистского движения, - рассказал он. - В результате борьбы многие сербы пострадали. Неоспорим тот факт, что во время Второй мировой войны намеренно в непосредственной близи от Баня-Луки был расположен крупнейший концентрационный лагерь "Ясеновац" (по оценкам историков, в нем зверски замучены более 500 000 сербов - прим. "РГ"). Он находился тогда под управлением фашистских хорватских усташских сил, провозгласивших своими главными врагами православных сербов. Все это может свидетельствовать о том, насколько у нас сильно неприятие фашизма и нацистской идеологии. В этой связи в условиях, когда многие хотят преуменьшить наши страдания и вклад в борьбу с фашизмом, изменить истинную картину происходивших здесь событий, особое значение приобретает пришедшая к нам из России акция "Бессмертный полк", которая все большее распространение получает во всем мире. Поэтому мы с удовольствием присоединились к этой акции. Будем проводить ее в Баня-Луке, намерены гордо маршировать по улицам нашего города, подтверждать тем самым вклад наших предков в общее дело борьбы с фашизмом и вспоминать всех тех, кто героически отдал свои жизни за нашу с вами свободу, призывая не повторять трагических ошибок прошлого".

По мнению политика, реабилитация фашизма и их пособников в последнее время приобретает все большие пугающие масштабы.

"В этой связи борьба за общие человеческие ценности и объединение людей под этой эгидой становятся действенными механизмами отпора усилиям сторонников неофашизма. Во всяком случае новые движения с идентичной нацизму идеологией все шире получают распространение в мире, к их числу в определенной степени можно отнести и последователей радикального ислама. Такие негативные тенденции угрожают стабильности и безопасности всего человечества. Неудивительно, что против этого опять выступают те же силы во главе с Россией и русским народом, которые и в прошлом веке боролись с гитлеровским фашизмом".

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