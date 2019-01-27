В Ленинградской области реконструировали прорыв блокады

Военно-исторический клуб "Красная звезда" возле деревни Порожки Ленинградской области реконструировал сражение, после которого в январе 1944 года была прорвана блокада Ленинграда.

Это был один из боев в ходе операции советских войск "Январский гром", которая проводилась против 18-й немецкой армии, осаждавшей город. Ее успешный разгром означал конец блокады.

Как сообщает официальная группа "Красной Звезды" ВКонтакте, реконструкция побила многие рекорды. В воссозданных "боях" участвовали около 400 реконструкторов из различных клубов.

Несмотря на 10-градусный мороз и снегопад, посмотреть на реконструкцию собрались около 16 тысяч человек, для которых расчистили большую площадку и организовали питание из полевых кухонь. География проекта была очень широкой - на стороне советских войск "сражались" даже несколько граждан Тайланда.

Бой начался с того, что советская разведгруппа атаковала немецких саперов, которые пытались подорвать мост у деревни. Переправу удалось отбить и сохранить, благодаря чему советское командование смогло быстро перебрасывать подкрепления штурмовым группам.

Затем последовала немецкая контратака, которую удалось отбить. После нее началось новое наступление советских войск, закончившееся разгромом фашистов.

Зрители получили массу впечатлений от увиденного - они вздрагивали от оглушительных выстрелов артиллерии, замирали, когда немецкие войска шли в атаку, и восторгались победой советских солдат.

- Погода создавала много сложностей, - рассказал Вадим Кабанов, член военно-исторического клуба "Красная звезда". - Сегодня должна была еще работать авиация, но погода не дала. Но все остальное удалось воплотить благодаря большому энтузиазму людей. Количество зрителей говорит о том, что они не остались разочарованными.

Справка "РГ"

"Январский гром" - наступательная операция советских войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Операция по прорыву блокады началась 14 января 1944 года и продолжалась 13 дней. Войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк. Взаимодействуя с войсками Волховского фронта, они успешно прорвали блокаду Ленинграда.