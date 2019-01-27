В Мариинском театре прошла премьера оперы "Доктор Живаго"

В Концертном зале Мариинского театра впервые была исполнена опера Давида Кривицкого "Доктор Живаго".

Это произведение российский композитор написал в 1991 году, на постперестроечной волне "возвращенной литературы". Пастернак, сам мечтавший в юности стать музыкантом, и роман свой писал как музыкально-поэтическое произведение. Импрессионистичная, эмоциональная, насыщенная метафорами и предельно лирическая проза Пастернака скорее похожа на стихи. Ровно такой получилась и опера.

Ее музыкальная ткань - изобильная, она включает в себя и салонно-романсовые мелодии, окунающие слушателя в атмосферу Серебряного века, и разухабистые частушки, и обрывки патриотических песен, и изысканную звукопись неоромантизма. Здесь переплетаются мелодии нежного вальса с голосами весны: соловьи, грачиный грай, колокола, цокот копыт... Но темы эти то и дело нарушают диссонансы XX века: в них врываются голоса толпы, сначала - революционной, сметающей все на своем пути, потом - организованной, скандирующей на демонстрации бодрые лозунги, распевающей советские гимны, которые, впрочем, исподволь прорастают лагерной горечью "Соловки вы, Соловки, чудная планета! Двенадцать месяцев зима, остальное лето".

Чтобы добиться такой полифоничности, автор использовал, кажется, все возможности, которые только способен предоставить оркестр, хор и солисты крупнейшего в стране театра: 35 солистов, тройной хор, который в кульминационных сценах (а ими сопровождается практически каждая из двенадцати картин) делится на 64 самостоятельные партии. Традиционный симфонический оркестр дополняют баян, гитара и около десятка самых разных ударных - вплоть до народных трещеток и каких-то немыслимых колокольцев. Именно этой сложностью объясняют авторы концертного исполнения тот факт, что опера до сих пор не была поставлена ни в одном из театров. Санкт-Петербургская премьера состоялась лишь благодаря инициативе Ларисы Гергиевой, художественному руководителю Академии молодых оперных певцов и музыкальному руководителю этого проекта. Понятно, что и среди исполнителей в основном ее "академисты".

- К сожалению, сейчас такое время - молодежь не очень любит читать, - говорит Лариса Гергиева. - Но я видела, как по мере работы над этой оперой мои воспитанники просто влюблялись в роман. Опера сложная. Здесь много замечательных мелодий, автору удивительно удалось передать дух времени. Но некоторые пассажи крайне трудны в исполнении. По счастью, дирижер Николай Хондзинский, по-моему, сам влюбленный в музыкальные сложности этой оперы, прекрасно справился с задачей. Хоровые сцены (хормейстер Павел Теплов) звучали просто изумительно.

Насыщенная метафорами и предельно лирическая проза Пастернака скорее похожа на стихи

С этой оценкой невозможно не согласиться. Да и солисты - Артем Мелихов в роли Юрия Живаго, Екатерина Латышева (Лара), Антонина Весенина (Тоня) и другие исполнители второстепенных ролей были на высоте.

К сожалению, несколько рыхловатое либретто несвободно от тех "конструктивных" проблем, которые присущи и роману. Поэтому по жанру это получилась не история Лары и доктора Живаго, а скорее оратория, рисующая непростые перипетии жизни человеческой души в советской стране в первой половине ХХ века. Текст либретто насыщен стихами, причем не только Пастернака: здесь звучат, например, и Тютчев, и Ахматова. Каждый поэтический шедевр - как отдельный спектакль.