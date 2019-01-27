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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Спели Пастернака

В Мариинском театре прошла премьера оперы "Доктор Живаго"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
В Концертном зале Мариинского театра впервые была исполнена опера Давида Кривицкого "Доктор Живаго".

Это произведение российский композитор написал в 1991 году, на постперестроечной волне "возвращенной литературы". Пастернак, сам мечтавший в юности стать музыкантом, и роман свой писал как музыкально-поэтическое произведение. Импрессионистичная, эмоциональная, насыщенная метафорами и предельно лирическая проза Пастернака скорее похожа на стихи. Ровно такой получилась и опера.

Ее музыкальная ткань - изобильная, она включает в себя и салонно-романсовые мелодии, окунающие слушателя в атмосферу Серебряного века, и разухабистые частушки, и обрывки патриотических песен, и изысканную звукопись неоромантизма. Здесь переплетаются мелодии нежного вальса с голосами весны: соловьи, грачиный грай, колокола, цокот копыт... Но темы эти то и дело нарушают диссонансы XX века: в них врываются голоса толпы, сначала - революционной, сметающей все на своем пути, потом - организованной, скандирующей на демонстрации бодрые лозунги, распевающей советские гимны, которые, впрочем, исподволь прорастают лагерной горечью "Соловки вы, Соловки, чудная планета! Двенадцать месяцев зима, остальное лето".

Фото: РИА Новости
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Чтобы добиться такой полифоничности, автор использовал, кажется, все возможности, которые только способен предоставить оркестр, хор и солисты крупнейшего в стране театра: 35 солистов, тройной хор, который в кульминационных сценах (а ими сопровождается практически каждая из двенадцати картин) делится на 64 самостоятельные партии. Традиционный симфонический оркестр дополняют баян, гитара и около десятка самых разных ударных - вплоть до народных трещеток и каких-то немыслимых колокольцев. Именно этой сложностью объясняют авторы концертного исполнения тот факт, что опера до сих пор не была поставлена ни в одном из театров. Санкт-Петербургская премьера состоялась лишь благодаря инициативе Ларисы Гергиевой, художественному руководителю Академии молодых оперных певцов и музыкальному руководителю этого проекта. Понятно, что и среди исполнителей в основном ее "академисты".

- К сожалению, сейчас такое время - молодежь не очень любит читать, - говорит Лариса Гергиева. - Но я видела, как по мере работы над этой оперой мои воспитанники просто влюблялись в роман. Опера сложная. Здесь много замечательных мелодий, автору удивительно удалось передать дух времени. Но некоторые пассажи крайне трудны в исполнении. По счастью, дирижер Николай Хондзинский, по-моему, сам влюбленный в музыкальные сложности этой оперы, прекрасно справился с задачей. Хоровые сцены (хормейстер Павел Теплов) звучали просто изумительно.

Насыщенная метафорами и предельно лирическая проза Пастернака скорее похожа на стихи

С этой оценкой невозможно не согласиться. Да и солисты - Артем Мелихов в роли Юрия Живаго, Екатерина Латышева (Лара), Антонина Весенина (Тоня) и другие исполнители второстепенных ролей были на высоте.

К сожалению, несколько рыхловатое либретто несвободно от тех "конструктивных" проблем, которые присущи и роману. Поэтому по жанру это получилась не история Лары и доктора Живаго, а скорее оратория, рисующая непростые перипетии жизни человеческой души в советской стране в первой половине ХХ века. Текст либретто насыщен стихами, причем не только Пастернака: здесь звучат, например, и Тютчев, и Ахматова. Каждый поэтический шедевр - как отдельный спектакль.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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