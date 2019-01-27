В параде к 75-летию снятия блокады Ленинграда приняли участие 2500 военных

Больше 2500 военнослужащих и около ста образцов военной техники прошли по Дворцовой площади в ходе парада в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На трибунах парад принимали ветераны, блокадники и первые лица города.

Даже тем, кто пережил эти трагические события в раннем детстве, уже под восемьдесят. Но, несмотря на сильный мороз и ветер, они нашли в себе силы прийти сюда, чтобы увидеть, как торжественным маршем пройдут внуки и правнуки тех, кто спасал город в годы войны.

Первыми по брусчатке Дворцовой площади прошли парадные расчеты в обмундировании времен Великой Отечественной войны: бойцы Ленинградской дивизии народного ополчения, сдерживавшие на подступах к городу натиск фашистских танков в 1941-м, солдаты Ленинградского фронта, прорвавшие блокаду в январе 1943-го, а спустя через год окончательно сбросившие ярмо фашистской блокады с Ленинграда...

Парад военной техники открыл легендарный танк Т-34-85, спроектированный на базе серийного танка Т-34. Его называли "танк-победитель". Над ним развевалось историческое знамя Ленинградского военного круга, войска которого участвовали в кровопролитных боях за Ленинград.

После исторических образцов военной техники на площадь вышли современные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72-Б3, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и даже реактивные системы залпового огня "Торнадо".

В завершение парада Сводный оркестр Санкт-Петербургского гарнизона исполнил военные марши и важные для ленинградцев песни. Вместе с музыкантами блокадники пели: "Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа"… И не сдерживали слез.