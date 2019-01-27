В Петропавловской крепости прошла конференция "Праведники живут во веки…"

В Государственном музее истории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в рамках XXI Елисаветинско-Сергиевских чтений прошла международная научная конференция "Праведники живут во веки...", которая завершает цикл мероприятий, посвященных 100-летию гибели царской семьи Николая II и представителей Дома Романовых.

Петропавловская крепость - начало начал Петербурга. На противоположном берегу - Дворцовая набережная, где родились многие Романовы. Иоанновские ворота крепости увенчаны имперской короной, знаменами, алебардами. Часы в Петропавловской крепости уже не отбивают мелодию "Боже, царя, храни...", но пушка еще стреляет и ангел на шпиле по-прежнему охраняет город.

100 лет назад последних четверых великих князей Романовых расстреляли в Петропавловской крепости - напротив их места рождения. Никто больше не может претендовать на российский престол. Кольцо истории замкнулось. О чем свидетельствует памятная доска в императорской усыпальнице. Других доказательств нет. Останки не идентифицированы, а гибель великих князей - "не до конца восстановленная страница истории".

Великих князей на Заячий остров привезли не сразу. "Сначала в Вологду увезли двоюродных дядей Николая II: великого князя Николая Михайловича - историка, председателя Императорского Русского географического и исторического обществ, его брата великого князя Георгия Михайловича, управляющего Русским музеем, а также Павла Александровича (дядю царя), великого князя Дмитрия Константиновича (внука Николая I), управляющего государственным коннозаводством, только за то , что они были Романовы, - рассказал на конференции Владимир Хрусталев из книги "Последний акт трагедии. Петроград". - 6 сентября 1918 года после убийства Урицкого и тяжелого ранения Ленина эсеркой Фанни Каплан в газете "Северная коммуна" был опубликован список заложников, подлежащих расстрелу в случае, если кто будет убит из советских работников. Великие князья оказались первыми в этом списке".

Режим ссылки великих князей в Вологде был такой же, как в Перми и Вятке для других членов династии Романовых. В Вологде находились французское, американское, бельгийское, бразильское, японское посольства.

О помиловании великого князя Николая Михайловича Ленина просил Максим Горький. Заступничество объяснялось тем, что заключенный отличался "передовым образом мыслей", выступал против монархии и писал ценные исторические труды. Ленин ответил: "Революция не нуждается в историках".

Затем Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович были перевезены и помещены в казематы Петропавловской крепости - "главной политической тюрьме" и месте захоронения всех русских государей, начиная с Петра I.

К тому времени большевики уже расстреляли великого князя Михаила Александровича и государя Николая II, а также убили находящихся в Алапаевске родную сестру царицы великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, князей императорской крови братьев Иоанна, Игоря и Константина Констаниновичей (сыновей известного поэта К. Р.), а также князя В. П. Палея и их приближенных.

Что же мешало расправиться с ссыльными прямо в Вологде? В Вологде находились многие иностранные дипломатические миссии, которые выехали из Петрограда, опасаясь наступления немцев и смуты.

В 3 часа утра 30 января, по другим источникам - 24 января 1919 года, солдаты охраны приказали четырем князьям раздеться до пояса. Их всех вывели на мороз. "На краю глубокой братской могилы, где уже лежало 13 трупов, на Монетной площади, прямо перед Петропавловским собором" расстреляли.

"... старый тюремный служитель, видевший казнь, рассказал… В среду Павла, одного, привезли на Гороховую и продержали до десяти вечера, - рассказал почетный член ассоциации "Объединение Дома Романовых Павел Куликовский. - Потом объявили, что увозят без вещей и привезли в Петропавловку. Трех других великих князей доставили со Шпалерной. Всех вместе отвели в тюрьму Трубецкого бастиона. В три ночи солдаты Благовидов и Соловьев, вывели их голыми по пояс на территорию Монетного двора, где у крепостной стены напротив собора была вырыта общая могила, где уже лежали тринадцать трупов. Поставили князей на краю и открыли по ним стрельбу. За миг до выстрелов служитель слышал, как великий князь Павел произнес громко: "Прости им, Господи, не ведают, что творят..."

Сообщение о расстреле великих князей было опубликовано 31 января 1919 года в "Петроградской правде". Решение же о расстреле заложников было принято 9 января 1919 года президиумом ВЧК. Позднее власть придерживалась точки зрения, что расстрел был совершен в ответ на убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Однако расправа над немецкими социалистами произошла 15 января, то есть позже, чем было принято решение ВЧК.

Несоответствие в датах было подтверждено в ходе расследования, проведенного в 90-е годы. По разным оценкам экспертов, их казнили между 24 и 29 января 1919 года. Романовы были реабилитированы постановлением Генеральной прокуратуры РФ 9 июня 1999 года и канонизированы Зарубежной и Русской православной церковью в сонме Новомученников российских 1 ноября 1981 года.

- Историки пришли к выводу, что великих князей похоронили в общей могиле прямо в Петропавловской крепости, - рассказывает директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин. - На ее территории и сейчас находят останки жертв "красного террора", однако ни одна проведенная экспертиза до сих пор не подтвердила, какие из них принадлежат Романовым. Писатель Даниил Гранин робко ходатайствовал об установлении деревянного памятного креста. Смольный отказал, а на месте невинно убиенных появилась стоянка для туристических автобусов. Их трагическая гибель стала последним звеном в преступной цепи убийств представителей Российского императорского дома и послужила началом "красного террора" в стране.

Из 65 членов Императорского дома Романовых в 1918-1918 годах 18 стали жертвами "Красного колеса", 47 оказались за рубежом. Так завершилось 300-летие правления Романовых в России, которые сделали страну самой передовой и могущественной в мире, о чем рассказал в докладе академик РАЕН Владимир Лавров.

…Конференция началась с литургии в Петропавловском соборе и панихиды в императорской усыпальнице. Несмотря на ранний час, в соборе появилась иностранка, сняла богатую шаль и, накрыв ею саркофаг, у которого стояла корзина цветов от участников конференции, - матери последнего императора Марии Федоровны, припала к мрамору надгробия.

Первой жертвой Императорского дома Романовых на поле брани за алтарь Отечества была гибель великого князя Сергея Александровича (1875-1905) от бомбы эсеров. И в 2017 году на месте взрыва в Кремле в 35 шагах от Никольских ворот, по указу президента РФ Владимира Путина, был торжественно освящен и установлен по образцам Васнецова Крест-Памятник.

Конференция "Праведники живут во веки. Трагедия России. Петроград. 1919" проводилась Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

- В 2018 году, - рассказала глава Фонда Анна Громова, - мы провели много мемориальных мероприятий, посвященных жизни царской семьи Романовых. ЕСПО был создан и открыт Музей семьи императора Николая II в Тобольске, где царская семья содержалась под арестом с августа 1917 по апрель 1918 года, открыт музей "Напольная школа в городе Алапаевске". 12 декабря 2018 года Фондом ЕСПО была открыта выставка "Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых" в 11 залах Екатерининского дворца "Царицыно". В экспозиции, охватывающей 300-летнюю историю российской благотворительности, представлены свыше 1200 экспонатов из архивов и музеев России, а также из частных собраний. Реализован первый этап национального проекта "Императорский маршрут", который объединил 57 региональных музеев.

На конференции в Петропавловской крепости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН Анна Громова представила доклад о благотворительности великой княгини Елисаветы Федоровны, основавшей в России движение сестер милосердия, и императрицы Александры Федоровны, что стало дополнением к масштабной выставке в "Царицыно". Она также сообщила о планах по восстановлению царской усадьбы в подмосковном Ильинском, от которой остался фундамент.

Главный архитектор "Петергофа" Сергей Павлов рассказал о проекте восстановления "Нижней дачи" Николая II в Александрии на берегу Финского залива, где 30 июля 1904 года родился единственный сын Николая II - Алексей.

В конференции приняли участие настоятель Собора во имя правоверных апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости архимандрит Александр (Федоров), викарий Западно-европейской епархии Русской Православной Церкви За Границей архиепископ Медонский, председатель российского общества Красного креста (старой организации) Сергей Капнист, двоюродный правнук секретаря великого князя Михаила Александровича Андрей Жонсон, руководитель фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков, председатель Благотворительного фонда Ее императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны Ольга Куликовская-Романова, генеральный директор "Петергофа" Елена Кальницкая, министр культуры Сверловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Исаакиевского собора Юрий Мудров, директор Пермского государственного архива Сергей Неганов, историки, культурологи, архивисты, Елисаветинские организации.

Конференция завершилась концертом Камерного хора Санкт-Петербургской духовной академии, посвященным Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, под руководством регента Раисы Гундяевой, на котором прозвучали песнопения Чеснокова, Шнитке, Рахманинова, Чайковского, Свиридова.