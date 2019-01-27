В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области

В Интернете появилось видео крушения дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ВКС России Ту-22М3. На кадрах хорошо видно, что произошло в момент посадки самолета на аэродроме в Мурманской области.

Напомним, самолет, выполнявший тренировочный полет без оружия, разбился 22 января на военном аэродроме в поселке Высокий Оленегорского района (авиабаза Оленья). Как сообщили в Минобороны РФ, при заходе на посадку Ту-22 попал в снежный заряд и ударился о землю.

Погибли трое из четырех членов экипажа, один из штурманов находится в реанимации.