Жители Пскова попробовали блокадный хлеб

Во Пскове на улицах Пушкина и Ленина состоялась акция "Хлеб той зимы", посвященная снятию немецкой блокады Ленинграда. Ее участники смогли воочию увидеть жизнь блокадного города: прочитать репринты газет и партизанских листовок времен Великой Отечественной войны, получить на руки хлебную карточку и попробовать заветные 125 грамм хлеба, испеченного по блокадному рецепту.

По рассказам ленинградцев, переживших блокаду, муки в хлебе было не более трети. Ученые Института пищевой промышленности ученые постоянно экспериментировали, разрабатывали новые рецепты хлеба с различными составляющими, которыми заменяли большую часть муки. Этими составляющими были соевые шроты, мякина, жмых, солод.

Использовалась даже "коревая" мука (от слова "корка") - специфическое блокадное изобретение.

Грузовики с мукой, которые доставляли ее в Ленинград по ладожской "дороге жизни", иногда тонули. Тогда ночью, в промежутках между обстрелами, мешки с мукой из кузовов затонувших машин поднимались крючьями на веревках. Мука в мешках успевала промокнуть не вся. Часть муки сохранялась в центре мешка сухой, а промокшая мука, высохнув, превращалась в твердую корку. Эту корку мололи в муку заново и добавляли в хлеб, чтобы сократить количество несъедобных составляющих хлеба.