В автоаварии в Калмыкии погибли четыре человека

Столкновение лоб в лоб двух легковых машин привело к гибели четырех человек в Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского управления МВД Андрея Басхаева.

Около 8:15 по московскому времени на 51-м километре трассы Яшкуль - Комсомольский врезались друг в друга дагестанская Lada Priora и местная Lada Kalina.

Кроме погибших, есть еще двое раненых. С различными травмами они отправлены в больницу.

Причины ДТП еще предстоит установить. Дорожные условия были неблагоприятными: в некоторых районах Калмыкии сохраняется сильный гололед.