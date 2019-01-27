Главным событием воскресного дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стало уральское дерби. В гости к магнитогорскому "Металлургу" приехал лидер Восточной конференции "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Дважды в этом сезоне команда Андрея Мартемьянова огорчала "Магнитку". И имела все шансы повторить успех - после первого периода счет был 2:1 в пользу гостей. Однако "Металлург" успел перестроиться и после перерыва ответил двумя точными бросками. Ну а решающей, пожалуй, стала ошибка вышедшего на замену второго вратаря "Авто" Владимира Сохатского, который на 43-й минуте подарил шайбу Тимкину. Гол Да Косты екатеринбуржцев уже не спас - 6:3 в пользу "Металлурга".

Ранее ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив дома 2:5 "Барысу". И пропустил в таблице питерский СКА, разгромивший рижское "Динамо" 7:1.