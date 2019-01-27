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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Остановили лидеров

"Магнитка" обыграла лучшую команду Востока
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 17(7775)
Главным событием воскресного дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стало уральское дерби. В гости к магнитогорскому "Металлургу" приехал лидер Восточной конференции "Автомобилист" из Екатеринбурга.
Хоккеисты СКА вышли на первое место в таблице чемпионата КХЛ

Дважды в этом сезоне команда Андрея Мартемьянова огорчала "Магнитку". И имела все шансы повторить успех - после первого периода счет был 2:1 в пользу гостей. Однако "Металлург" успел перестроиться и после перерыва ответил двумя точными бросками. Ну а решающей, пожалуй, стала ошибка вышедшего на замену второго вратаря "Авто" Владимира Сохатского, который на 43-й минуте подарил шайбу Тимкину. Гол Да Косты екатеринбуржцев уже не спас - 6:3 в пользу "Металлурга".

Ранее ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив дома 2:5 "Барысу". И пропустил в таблице питерский СКА, разгромивший рижское "Динамо" 7:1.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Чемпионат КХЛ 2018/2019
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