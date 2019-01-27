В Курганской области при пожаре погибли трое детей

В деревне Раздольное Курганской области при пожаре, произошедшем в частном доме, погибли трое детей.

Пожар разгорелся в пять часов утра. По предварительным данным сотрудников регионального МЧС, из-за того, что для отопления дома использовался ТЭН.

К моменту прибытия пожарных дом уже был охвачен огнем, а через полчаса выгорел полностью. Из-под завалов были извлечены тела троих маленьких детей - восьми, шести и пяти лет. Их мать выбралась из огня и в настоящий момент находится в местной больнице.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа СК региона, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.