Сегодня в 00.00 часов по московскому времени в России наступает "черный понедельник". Он продлится три дня - до 30 января. Будьте бдительны, предупреждают эксперты "РГ".

Киберпонедельник - это крупная массовая распродажа товаров в интернет-магазинах с большими скидками. Впрочем, отраслевики отмечают, что покупатели в России довольно быстро учатся различать обман. Они мониторят цены, сравнивают предложения в разных интернет-магазинах и в разное время. От скидок 70-80 процентов они стали отказываться, поскольку здесь вероятность получить дешевую подделку.

Чего надо еще опасаться? Фишинговых сайтов, предупреждают эксперты. На них мошенники заманивают под предлогом скидки, в том числе и в "черный понедельник". Такой сайт может в точности копировать реальный вполне благонадежный и честный интернет-магазин. Поэтому попасться может даже знающий человек. Директор общественной организации, объединяющей активных интернет-пользователей России (РОЦИТ), Сергей Гребенников поделился, что сам повелся на рекламу о 80-процентных скидках на чемоданы. Сайт оказался фишинговым. Сергей потерял 15 тысяч.

Если человек внес оплату на таком сайте, товар может попросту не приехать, или же будет доставлен контрафакт низкого качества. Бывали случаи, когда покупателю вместо айфона привозили кусок мыла в коробке или камень. Кроме того, могут быть украдены персональные данные, а также данные банковских карт, кроме того, такая утечка данных о пользователе может быть использована при реализации каких-либо других, более сложных, мошеннических схем. Поддельный интернет-магазин, как правило, исчезает после того, как "наловит" необходимое количество пользователей.

400 сайтов-клонов, копирующих торговую интернет-площадку AliExpress, обнаружили эксперты компании Group-IB в преддверии глобальной распродажи "черная пятница" 23 ноября 2018 года

А у официального ретейлера техника, например, проходит "Ростест", подлежит возврату и обмену. "Вернуть можно, в том числе и технически сложные устройства", - объяснил руководитель кластера e-commerce в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Иван Кургузов.

И прежде чем делать покупку, надо все серьезно проверить. В интернете есть список интернет-магазинов, которые участвуют в первом "черном понедельнике" 2019 года, с адресами, "паролями и явками". Но бдительными надо быть не только во время массовых распродаж.

Электронная коммерция давно стала отдельным сегментом торговли. В 2018 году, по данным РАЭК, ее рынок вырос на 16 процентов и составил около двух триллионов рублей. Но вместе с очевидным удобством для покупателей этот сегмент скрывает и немало угроз. Гребенников отметил, что в 2018 году состоялась "горячая линия", во время которой более 30 процентов сообщений были посвящены некачественному сервису в интернете.

Были случаи, когда покупателю вместо айфона привозили в коробке кусок мыла или камень. Кроме того, при покупке на "черном сайте" могут быть украдены персональные данные и реквизиты банковских карт