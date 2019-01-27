Россияне не пострадали при взрыве в Гааге

Среди пострадавших при мощном взрыве в Гааге российских граждан не обнаружено. Об этом сообщило посольство России в Нидерландах.

"По информации полиции, граждан России среди пострадавших нет. Посольство следит за развитием ситуации", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее на западе страны в Гааге прогремел сильный взрыв, в результате обрушились три жилых здания. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка бытового газа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарных служб и полиции. Спасателям уже удалось вытащить из-под обломков одного живого человека.