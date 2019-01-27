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27.01.2019 21:08
Рубрика: В мире

Россияне не пострадали при взрыве в Гааге

Среди пострадавших при мощном взрыве в Гааге российских граждан не обнаружено. Об этом сообщило посольство России в Нидерландах.

Фото: twitter.com/RTLnieuws
Три здания обрушились в результате мощного взрыва в Гааге

"По информации полиции, граждан России среди пострадавших нет. Посольство следит за развитием ситуации", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее на западе страны в Гааге прогремел сильный взрыв, в результате обрушились три жилых здания. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка бытового газа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарных служб и полиции. Спасателям уже удалось вытащить из-под обломков одного живого человека.

В мире Европа Нидерланды Правительство МИД
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