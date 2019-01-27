В первом же матче чемпионата мира по хоккею с мячом, стартовавшем в выходные в шведском Венерсборге, сошлись главные фавориты соревнований - хозяева турнира и сборная России.

Матч группового этапа по сути стал разминкой - нет сомнений, что пути команд пересекутся еще раз. Скорее всего, уже в финале. Пока шведы при поддержке 3223 зрителей оказались чуть сильней - 6:4. У россиян хет-триком отметился Максим Ишкельдин, а еще один гол на счету Алмаза Миргазова.

- Несмотря на поражение, я доволен ребятами, - заявил после матча главный тренер сборной России Михаил Юрьев. - Мы провели немного тренировок и сыграли практически "с листа". Этот матч был достоин премьеры. Страшного ничего не произошло. Идем дальше.

В воскресенье оба фаворита отдыхали, а в понедельник вечером сборная России продолжит борьбу встречей против команды Казахстана. Она, в свою очередь, начала турнир с крупного поражения от сборной Финляндии - 0:9.