Россияне рассказали "РГ", как живут в Венесуэле в разгар кризиса

В последние дни Венесуэла не сходит с верхних строчек мировых информационных агентств, которые пестрят заголовками о попытке государственного переворота. Удивительно, но на этом фоне в стране продолжается обычная жизнь, мало напоминающая "цветные революции" последних лет. Здесь работают школы, магазины, рестораны. В Боливарианской республике сегодня проживают около 700 наших сограждан - кто постоянно, а кто лишь на время работы.

"Мы приехали сюда около 10 лет назад, сейчас у нас здесь много друзей-венесуэльцев, - говорит Александр, один из россиян, проживающих в городе-миллионнике Баркисимето. - К политическим волнениям нам не привыкать - они здесь происходят постоянно. По большому счету, на обычную жизнь они особенно не влияют. Главное - знать о демонстрациях и объезжать их стороной, чтобы не попасть под горячую руку".

Наш соотечественник, который занимается бизнесом, признается, что жизнь в Венесуэле не сахар и начинает перечислять проблемы, с которыми сталкивается повседневно.

"Здесь нельзя что-то планировать больше, чем на пару дней. Всегда может произойти что-то непредвиденное. Касается это абсолютно всего. Например, наличия продуктов. Конечно, распространяемые страшилки про совершенно пустые полки - полная околесица. Суть в том, что продукты и бытовая химия могут неожиданно пропасть. Например, две недели назад все полки были заставлены макаронами, а сегодня их днем с огнем не сыщешь. Но к этому привыкаешь и закупаешься впрок", - говорит "овенесуэлившийся" россиянин.

А вот гиперинфляция действительно является огромной проблемой. По словам Александра, приходится весь получаемый доход постоянно переводить в доллары - единственный способ сохранить сбережения. Или же тут же тратить, покупая какие-то товары. Есть и еще один механизм, который разработали предприимчивые венесуэльцы. Дело в том, что еще со времен Чавеса, Боливарианская республика - страна, где крайне развита банковская система. Поэтому у каждого венесуэльца огромное число кредитных карточек, практически всех банков. Вот и получается, что покупают сегодня, а возвращают деньги за покупку спустя месяц, когда национальная валюта уже обесценилась. Такими операциями и живут. Развитость банковской системы, уверяет Александр, отнюдь не миф. В пример приводит знаменитый отдых на райских пляжах страны - там за покупки у местных рыбаков, предлагающих устрицы и прочие морепродукты, можно расплатиться кредитной картой: "Банковский терминал принесут прямо в море, по пояс в воде. Главное - покупай". В некоторой степени инфляцию подстегивает и экономическая политика властей, которые регулярно повышают установленную минимальную заработную плату. Цены, разумеется, реагируют усиленным ростом.

Вообще райский климат и природные богатства Венесуэлы - отдельная тема для разговора. Александр сам считает, что, несмотря на свое происхождение и привычку трудиться, пожив здесь, зачастую ловит себя на мысли, что дела можно отложить на пару дней - они никуда не денутся, а пока можно выкроить время съездить на пляж. Благо, смены сезонов фактически не бывает - лето здесь круглый год.

"Вообще местные пляжи - это место, где о каких-то экономических кризисах или политическом противостоянии забываешь. Для венесуэльцев это лучший отдых. Любому политическому митингу они предпочтут провести день с семьей на море, уезжают туда при любой возможности, - говорит Александр. - Особняком стоят общенациональные праздники. В эти дни на пляжах яблоку негде упасть. Больше всего поражает количество дорогих и роскошных яхт, всевозможных гоночных катеров. Отовсюду играет музыка, льется алкоголь. Совершенно непонятно, кого из этих людей заботит бедственное положение страны и кто готов скинуть ненавистный многим режим. И ведь речь идет о всех венесуэльцах, без деления по уровню достатка или политическим предпочтениям. Они такие люди - на праздник всегда находятся и средства, и время".

Приезжают наши соотечественники в Венесуэлу и в командировки, зачастую весьма продолжительные. Прежде всего, речь идет о сотрудниках компаний. Российские фирмы пришли на венесуэльский рынок в результате вышедших на новый уровень при Уго Чавесе двусторонних отношений - представителях стратегических нефтедобывающей и оборонной промышленности - всего тоже около 300 человек. В Венесуэле, например, работают специалисты "Ростехнологий", "Роснефти" и "Газпромбанка". Условия у российских сотрудников жесткие. Вызвано это, в первую очередь, плачевной криминогенной ситуацией в республике. В отдаленных поселениях, где, к примеру, живут наши нефтедобытчики, как правило, введен комендантский час. Сотрудников доставляют под охраной от места жительства, которое усиленно охраняется, до работы, затем возвращают назад. Продукты привозят или же проводят коллективные выезды за покупками под охраной. Машины оборудованы GPS-трекерами - как только автомобиль появляется в "запретной зоне", к нему тут же выезжает группа местных военных.

В Каракасе ситуация немногим лучше. Венесуэла вообще "славится" уровнем преступности - страна регулярно находится на верхушке рейтинга самых неблагополучных стран по этому показателю. Вот только проблема в том, что преступность здесь не организованная.

"Удивительно, но в городах Венесуэлы нельзя назвать безопасные районы. Напасть могут везде. Я живу в относительно благополучной столице республики, так там вооруженные налеты происходят в совершенно хаотичном порядке - ограбить могут где угодно, даже в местах, считающихся благополучными, - говорит Владимир, российский инженер из Каракаса. - Сами венесуэльцы боятся уличной преступности, пожалуй, даже больше приезжих - с наступлением темноты количество машин на улицах резко снижается, а к 9 часам вечера увидеть кого-то на улице вообще редкость".

У большинства венесуэльцев есть личный транспорт. Средний класс передвигается преимущественно на больших американских внедорожниках - еще одно напоминание о щедрой политике Уго Чавеса, субсидировавшего цены на машины. Для бедных слоев населения здесь предназначены мотоциклы. "Ставшая у местных уже притчей во языцех история, объясняющая засилие вездесущих и несоблюдающих элементарные правила дорожного движения мотоциклистов, гласит, что во времена команданте властям было проще раздать за бесценок большое количество мотоциклов, чем организовывать работу общественного транспорта, - рассказывает Владимир. - На китайские кредиты купили китайские же мопеды, раздали их беднякам, и все остались довольны".

Тем более мотоцикл может проехать там, где не проедет машина - в расположенных вокруг всех крупных городов трущобах, называемых здесь "барриос". До главного столичного района трущоб - Петаре - при Чавесе дотянули ветку метро.

"Метро в Каракасе неплохое, но надо всегда быть на стороже - убить не убьют, но что-то украсть могут легко", - поясняет наш соотечественник. Проезд стоит смехотворных денег. Однажды дошло даже до того, что турникеты на вход просто оставались открытыми на протяжении нескольких месяцев - затраты на обслуживание пропускной системы оказались больше средств, получаемых от продажи билетов.

Говоря о Венесуэле, нельзя не упомянуть ставшими легендарными во всем мире цены на бензин. Переводить их в долларовый эквивалент не имеет никакого смысла - 50-литровый бак бензина будет стоить около 1 цента.

"Бензин по-прежнему стоит копейки, - говорит Владимир. - Иногда бывают перебои с поставками, но обычно все быстро налаживается. Вообще бензин хорошего качества, жалоб на поломки автомобилей из-за плохого топлива я не слышал".

Что хорошо обычным венесуэльцам, оборачивается настоящей катастрофой для венесуэльской нефтегазовой корпорации ПДВСА. Именно на ее плечи ложится субсидирование цен на бензин. Об экономической выгоде даже близко говорить не приходится. Не остается средств и на инвестиции в сферу добычи углеводородов - оборудование не менялось годами, новые технологии не используются. В нецелевых расходах главной нефтедобывающей компании страны и кроется ответ на вопрос, почему в самой богатой по запасам черного золота в мире стране падает добыча нефти.

Явные перекосы в местной экономике вообще не редкость. Как и бензин, правительство раньше регулярно субсидировало продукты. В пересчете на доллары они стоили копейки.

"Такая ситуация привела к возникновению теневого бизнеса - предприимчивые граждане покупали товары по бросовым ценам и перепродавали их втридорога, а то и вообще контрабандой вывозили в приграничную Колумбию, - вспоминает российский инженер. - Сейчас же у правительства денег на это просто нет. Но все же придумана новая программа - адресной помощи беднейшим слоям населения. Она, хоть и с перебоями, но работает". Оформившие соответствующие документы получают специальные наборы со всем необходимым - коробки с макаронами, мукой, рисом, кукурузой, мясом средствами бытовой химии… Государство тратит на эти цели огромные средства. Правда, потом многие из этих товаров оказываются на прилавках у спекулянтов…

Буксует и программа снабжения социальным жильем нуждающихся семей. "У меня есть знакомые, которые получили квартиры около 5 лет назад, а есть венесуэльцы, которым квартиру выдали только сейчас, - рассказывает Владимир. Разница колоссальная - раньше это была полностью экипированная квартира со всем необходимым и неплохим ремонтом, а сейчас это преимущественно голые стены". Но все же для многих это куда лучше, чем те разноцветные домики в "барриос", лишенные элементарных удобств. Со времен начала программы выделения соцжилья выдано уже 2 миллиона квартир. "Но венесуэльцы не были бы самими собой, если бы не придумали оригинальный способ нажиться на предоставленных государством квартирах. Довольно большое количество получивших их семей квартиры просто сдают, а продолжают жить в "барриос". Там им удобнее и привычнее, быт уже налажен - знают всех соседей, не платят за коммунальные услуги. А так еще получают неплохую прибавку к месячному заработку", - делится примером венесуэльской предприимчивости Владимир.

"Я уверен, что проблема нынешнего кризиса в том, что венесуэльцы хотят жить как минимум не хуже, чем они привыкли в годы высоких цен на нефть и реально функционирующих госпрограмм, - подытоживает Владимир. - Вот только теперь государство уже не может прокормить всех, кто привык получать дешевые продукты и разноплановую помощь от властей просто так. Возникшим на этой почве недовольством вовсю пользуются местные оппозиционеры". По его словам, никто из его венесуэльских знакомых, выступающих за оппозицию, не знает даже примерной политической программы лидеров антиправительственных сил. "Люди здесь часами могут рассуждать про политику, при этом, как ни странно, они крайне аполитичны - по большому счету, им совершенно все равно, кто находится у власти, главное - чтобы решались их насущные проблемы и бензин продолжал стоить копейки, а солнце, пляжи и море здесь и так будут".

"Главное, чтобы новые потрясения опять не вылились в затяжное уличное противостояние", - не сговариваясь, тревожатся оба россиянина, с опаской вспоминая протесты 2017 года, когда страна, фактически, оказалась парализованной. Тогда радикальная молодежь вела настоящую уличную войну против боливарианских властей. На протяжении четырех месяцев страна жила на осадном положении. Например, в Каракасе на дорогах возводились настоящие баррикады, передвигаться по городу можно было лишь на упомянутых мотоциклах, да и то не везде.

"Сейчас ситуация в Венесуэле, похоже, поменялась. Политическая апатия в обществе растет. На митинги выходит все меньше людей - уж слишком долго они поддерживали оппозиционеров, но ничего так и не менялось, - полагает Владимир. - Возникает вопрос, насколько провозгласивший себя не только президентом страны, но и единым лидером венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сможет "поднять" рядовых венесуэльцев". Последние уличные шествия, как минимум, показали, что это пока не очень получается - количество участников демонстраций не дотягивает даже до протестных акций 2017 года. Возможно, заручившись поддержкой со стороны американцев, Гуаидо и сможет мобилизовать противников действующих властей.

"Ясно одно - политическое противостояние в республике вряд ли скоро закончится, а сами венесуэльцы будут вынуждены принимать непосредственное участие в этой борьбе. Это замечательная страна, жалко, что из-за несметных природных сокровищ Венесуэлу вряд ли оставят в покое и дадут самостоятельно решать свои проблемы", - с грустью в голосе заканчивает Владимир.