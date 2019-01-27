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27.01.2019 22:04
Рубрика: Спорт

Потеряли мишени

Сборная России провела 11 гонок в Кубке мира без медалей
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
После триумфального этапа Кубка мира в Оберхофе у российских биатлонистов снова возникли проблемы - наши не смогли заехать на подиум в 11 гонках подряд.

Пятый этап в немецком Рупольдинге и вовсе стал в нынешнем сезоне первым, по результатам которого россиянам ни разу не удалось заехать на подиум. В итальянской Антерсельве тенденция продолжилась. Мужская сборная откровенно провалилась в спринте: в итоговом протоколе никого из наших не оказалось даже в топ-20. Лучший из российских спортсменов Евгений Гараничев показал 21-й результат, а лидер команды Александр Логинов - 26-й.

Фото: EPA-EFE/ SASCHA STEINBACH
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Потом, правда, Логинов частично реабилитировался в гонке преследования, махнув через 19 пунктов на седьмую строчку, но до медалей Александр все равно не дотянулся.

Интересно, что перед масс-стартом, завершавшим программу Антерсельвы, Логинов, даже несмотря на свое неровное выступление, сохранял второе место в общем зачете Кубка мира. Выше был только норвежец Йоханнес Бе, выигравший в Италии и спринт, и пасьют. Результаты мужского масс-старта стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

У женщин итоги спринта давали чуть больше поводов для оптимизма. Светлана Миронова, заняв седьмое место с нулем в стрельбе, показала свой лучший результат в карьере. Увы, развить успех тут же в Антерсельве 24-летняя россиянка не смогла. В гонке преследования с девятью промахами Миронова финишировала лишь 43-й.

В масс-старте Светлана вместе с Екатериной Юрловой-Перхт вполне могли побороться за награды: судя по всему, физическая форма наконец-то обеим это позволяла. Но, увы, опять подвела стрельба. Каждая допустила по четыре промаха. Как следствие: Миронова - 18-я, а Юрлова - 19-я.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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