Ведущие российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов остались без "золота", но сборная России все равно победила. Отгадка к этому ребусу - результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне, где первые две ступеньки пьедестала оккупировали квартеты Россия-2 и Россия-1.

Вообще сборная России не единственная, кто выставил на эстафету две команды. Двумя составами бежали французы и шведы. Другое дело, в плане борьбы за медали это ничего не дало: все французские и шведские коллективы оказались за чертой призеров. Реально навязать конкуренцию нашим могли лишь норвежцы. Но скандинавы предпочли приберечь лидеров. Без них потолком для "викингов" стало третье место. А "золото" и "серебро" разыграли между собой только россияне.

Фаворитом в этой борьбе считалась Россия-1. Та, в составе которой бежали наши самые статусные лыжники - Александр Большунов и Сергей Устюгов. Но "бумажные" расклады на дистанции подтверждаются не всегда. Так произошло и в этот раз. Причем слабым звеном у квартета под цифрой "1" неожиданно оказался именно Устюгов. На заключительном этапе он в одну калитку проиграл малоизвестному Артему Мальцеву, которому в плане успехов на международной арене и похвастать-то нечем. Особенно на фоне именитого соотечественника. Но в гонке бегут люди, а не регалии: на финише Мальцев в составе России-2 "привез" Устюгову 20 секунд.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что триумф двух российских команд вызвал у нее смешанные чувства. С одной стороны, грандиозный успех налицо. С другой, похоже руководству сборной придется поломать голову, отбирая состав на чемпионат мира, который уже не за горами: претендентов в команду явно больше, чем количество мест.

Добавим, что в воскресенье в том же Ульрисехамне в женской эстафете россиянки показали четвертый результат. А выиграла гонку сборная Норвегии.