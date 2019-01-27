Российские саночники впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ

Сборная России по санному спорту завоевала "золото" в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге (Германия). Первое место нашей команде принесли Семен Павличенко, Татьяна Иванова, а также экипаж саней-двоек в составе Юрия Прохорова и Владислава Южакова.

Россияне показали время 2 минуты 24, 116 секунды. Впервые в истории наши спортсмены выиграли в эстафете на ЧМ. Вторая строчка осталась за австрийцами (2.24,624), замкнули тройку лидеров немецкие саночники (2.24,647).

Сегодняшняя гонка была последней в рамках чемпионата мира. Всего российская команда взяла одну золотую и две бронзовые медали (Павличенко в спринте и в одноместных санях). В активе немецкой сборной пять наград высшей пробы и две бронзовые.