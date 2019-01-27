Единственную победу на чемпионате Европы сборной России принесла 16-летняя Софья Самодурова

Чемпионат Европы по фигурному катанию, завершившийся в Минске, принес российской сборной много разных медалей ("золото", четыре "серебра" и "бронзу") и много неоднозначных эмоций: от разочарования и тревоги за лидеров, не сумевших подтвердить свой статус, до восхищения дебютантами, которые проявили настоящий чемпионский характер.

Единственную победу одержала 16-летняя Софья Самодурова, технично и стабильно откатавшая обе программы. Но главное - в прокатах Самодуровой есть энергия, драйв, которые, кстати, отличают еще одну, более известную, ученицу Алексея Мишина Елизавету Туктамышеву. Поэтому новую чемпионку Европы приняли на ура, хотя в борьбе за "золото" она обыграла всеобщую любимицу, олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Когда после выступления одиночниц зрители начали покидать "Минск-Арену", в толпе можно было услышать: "Как жалко Алину, у нее произошел какой-то надлом". В этом постолимпийском сезоне Загитовой действительно приходится нелегко. Она растет, что неизбежно влияет на технику, не позволяя с прежней легкостью выполнять сложнейшие каскады. Ошибки расстраивают, завышенные в данной ситуации ожидания давят. Но Алина продолжает бороться. И учится не довольствоваться "серебром", но принимать этот результат. "Этой медали могло вовсе не быть. Я могла остаться ни с чем", - честно призналась Загитова после неудачного исполнения произвольной программы.

Что интересно, после церемонии награждения у девушек интрига не закончилась, а только усилилась. Теперь все обсуждают, кто же отправится на мартовский чемпионат мира. У Станиславы Константиновой старт в Минске тоже не очень получился, и ее шансы поехать на ЧМ близки к нулю. На место в сборной есть две претендентки. Елизавета Туктамышева, пропускавшая национальный отбор из-за болезни, и Евгения Медведева, занявшая в Саранске лишь седьмое место, пока значатся запасными. Канадский тренер Жени Брайан Орсер, приехавший в Минск завершать карьеру с испанцем Хавьером Фернандесом, с хитрым прищуром и, скрестив пальцы, сказал: "Медведева много работает, готовится. Мы будем рады, если ее позовут в сборную".

Рокировки могут произойти и в мужской команде. Первым номером стал 20-летний Александр Самарин. Его "серебро" заслуживает аплодисментов. Самарин покорил своей "цепкостью", когда в произвольной программе буквально за "зубцах" вытаскивал все прыжки, и своей смелостью, когда вставил в короткую программу четверной флип. В мире его делают два фигуриста. В Европе - никто. Самарин хотел быть первым - не получилось. Но о риске он не пожалел. Даже с учетом того, что проиграл теперь уже семикратному чемпиону Европы Фернандесу 1,75 балла. "Я рад, что Хави красиво ушел, но нервы я ему все равно потрепал", - с улыбкой заявил Александр.

Что касается двух других наших одиночников, то Максим Ковтун, вернувшийся из небытия и в четвертый раз выигравший чемпионат России, в очередной раз провалился. "Я больше не могу", - можно было прочитать по губам его тренера Елены Буяновой после развалившейся произвольной программы. Похоже, этот эксперимент пора заканчивать. Михаил Коляда был первым после короткой, но бремя лидерства не выдержал и трижды упал в произвольной. Причем даже руку повредил. Со льда он уходил с ледяным компрессом. Хорошо, что ничего не сломал.

А вот в парном катании перелом произошел. Впервые с 2011 года россияне не смогли выиграть "золото", хотя в соревнованиях участвовало всего 11 пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов - прекрасные фигуристы, которым давно прочат лидирующую позицию не то что в Европе, но в мире. Однако ребятам постоянно чего-то не хватает. Мешают небольшие травмы - порез на ноге или рассечение подбородка, полученные прямо во время стартов. Специалисты говорят, что Жене с Володей нужен более яркий, запоминающийся образ. В Минске же начались проблемы еще и с прыжками, хотя техника всегда была сильной стороной этой пары. Так что победа французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которые постоянно были четвертыми, но постепенно "переросли" россиян и в мастерстве, и в презентации, была абсолютно заслуженной. А третье место нашей молодой пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского позволило не смазать окончательно впечатление от турнира, где мы остались без традиционного "золота".

После Олимпиады Загитовой приходится нелегко. Но Алина продолжает бороться и учится принимать этот результат

Победителей в танцах на льду можно было смело называть заранее. Это места прочно за собой закрепили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Теперь пятикратные чемпионы Европы, трехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Игр. Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин поднялись на одну ступеньку по сравнению с прошлогодним турниром, взяли "серебро" и заслужили комплименты от законодателей мод в танцах - за уникальный, отличный от французов, стиль.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов как раз идут по пути Пападакис - Сизерона, что особенно заметно в произвольном танце - и в лиричности композиции, и в стилистике костюмов. Этот дуэт попытался стать первом номером сборной и соответственно продвинуться на мировом уровне. В финале Гран-при это получилось. Но на чемпионате Европы Никита ошибся на твизлах. Помнится, такая же ошибка, но с другой партнершей Еленой Ильиных на ЧМ2014 стоила Кацалапову не только "золота", но и места на пьедестале. Но сейчас борьба за медали у фигуристов продолжится. Главный старт сезона - чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18-го по 24 марта.