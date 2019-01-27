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Рубрика: Власть

США и Канада подняли свои самолеты из-за полета российских Ту-160

Пять самолетов ВВС США и Канады были подняты в субботу в связи с плановым полетом двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в небе над Северным Ледовитым океаном недалеко от Канады.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Были направлены по два истребителя F-22 и CF-18, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.  Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. В ведомстве подчеркнули, что российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию.

Напомним, в субботу Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей.

Летчики дальней авиации постоянно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. В Минобороны подчеркивают, что все эти рейды проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны РГ-Фото
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