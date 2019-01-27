Супруг Елизаветы II принес извинения пострадавшей из-за него женщине

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп принес извинения Эмме Фейруэзер, пострадавшей в ДТП с его участием.

По данным газеты Daily Mirror, 97-летний герцог Эдинбургский написал женщине письмо, в котором отметил, что испытывает "глубокое сожаление в связи с той ролью, которую сыграл в аварии на перекрестке Бейбингли". Принц сообщает, что был очень потрясен инцидентом и сожалеет, что Эмма Фейруэзер сломала руку, пишет ТАСС.

Напомним, выезжая на главную дорогу со второстепенной, принц Филипп столкнулся с автомобилем KIA, в котором находились 46-летняя Эмма Фейруэзер и ее 28-летняя подруга вместе с ребенком. По словам герцога, он был ослеплен низким зимним солнцем. В результате ДТП Фейруэзер получила перелом запястья, женщина-водитель отделалась порезами колена, а 9-месячный ребенок и сам принц не пострадали.

Эмма Фейруэзер заявила, что она была приятно удивлена, получив письмо вскоре после того, как пожаловалась СМИ на то, что никто из представителей Букингемского дворца не принес ей извинений.