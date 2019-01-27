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Рубрика: В мире

Трамп: Переговоры с демократами начнутся немедленно

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Переговоры с представителями Демократической партии по поводу строительства стены на границе с Мексикой начнутся немедленно. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, подчеркнув, что двадцать один день пройдет очень быстро.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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Глава Белого дома убежден, что сделку будет заключить непросто, так как обе партии очень неуступчивы. "Аргументация в пользу национальной безопасности подкрепляется тем, что происходит на границе, и благодаря диалогу. Мы построим стену!" - подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что американским властям с большим трудом  удалось отправить назад два каравана мигрантов, пишет РИА Новости. По словам Трампа, сейчас к южным границам США движется еще один караван, в котором не менее восьми тысяч человек.

Напомним, в пятницу Трамп неожиданно уступил демократам и подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Тем самым он прекратил самый длинный в истории Соединенных Штатов 35-дневный "шатдаун". Ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долгосрочном бюджете. Ранее американский лидер отказывался утверждать бюджет, пока в нем не будут предусмотрены 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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