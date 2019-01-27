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27.01.2019 17:35
Рубрика: В мире

Трамп возобновил работу правительства США на условиях оппозиции

Текст: Игорь Дунаевский
Федеральное правительство США возобновило работу после рекордной по продолжительности приостановки. Президент Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании исполнительной ветви власти до 15 февраля, до этого одобренный конгрессом США.
Фото: EPA-EFE/OLIVIER DOULIERY / POOL Фото: EPA-EFE/OLIVIER DOULIERY / POOL
Фото: EPA-EFE/OLIVIER DOULIERY / POOL

В общей сложности американские федеральные ведомства частично приостановили функционирование на 35 дней. Одобренный документ предусматривает выплату зарплаты примерно 800 тысячам госслужащих, которые на этот период были отправлены в неоплачиваемый отпуск или трудились бесплатно.

Большинство комментаторов называют это поражением для президента, поскольку в конечном итоге он не добился выполнения своих требований и подписал документ на условиях оппозиции. Трамп настаивал на включении в бюджет расходов на сумму в 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов, а его оппоненты отказывались. Из-за спора не удалось вовремя принять бюджет на 2019 финансовый год и федеральное правительство осталось без финансирования. Но 35 дней спустя президенту так и не удалось выбить из оппозиции денег на стену.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Белый Дом: Трамп не отказался от идеи построить стену с Мексикой

Сам Трамп поражение признавать отказался, назвав свое решение не уступкой, а проявлением уважения к госслужащим, которые остались без зарплаты. Глава Белого дома заявил, что не намерен отказываться от идеи строительства заграждения. "Только глупцы или политически ангажированные люди могут не хотят стены или стального барьера для защиты нашей страны от криминала, наркотиков и трафика людей. Это случится!", - написал он в своем "Твиттер", добавив, что это "абсолютно необходимо". Трамп призвал демократов и республиканцев в конгрессе за эти три недели найти решение и выделить средства на строительство стены, но шансы на это пока выглядят невысокими.

Не исключено, что Трамп сменит тактику, отчаявшись добиться желаемого от оппозиции и осознав, что тактика шатдаунов наносит больше ущерба его рейтингу, чем рейтингу демократов. Хозяин Белого дома намекнул, что если за эти три недели его инициативу не включат в бюджет, он готов пойти обходным путем.
Речь идет о введении чрезвычайного положения на южной границе США. В этом случае президент получает полномочия использовать уже утвержденный бюджет Пентагона для того, что бы профинансировать возведение барьера. По данным телеканала CNN, Белый дом уже подготовил проект заявления о введении чрезвычайного положения и выделении 7 миллиардов долларов из бюджета Пентагона на эти цели.

Строительство заграждения на границе с Мексикой было одним из наиболее резонансных предвыборных обещаний Дональда Трампа, считающего это эффективным инструментом для пресечения потока нелегальных мигрантов и наркотиков в США из стран Латинской Америки.

Демократическая партия США опирается на электорат национальных меньшинств, среди которых много выходцев из стран Латинской Америки, поэтому выступает за более мягкую миграционную политику и не одобряет инициативу строительства стены.

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