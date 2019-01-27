В Бразилии 34 человека погибли в результате прорыва дамбы

Спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек в результате прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Globo. В больницах сейчас находятся 23 человека. Пропавшими без вести числятся 296 местных жителей. Всего же в районе ЧП проживали около тысячи человек.

Напомним, дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. По данным специалистов, в результате прорыва дамбы произошел разлив около трех миллионов кубометров отходов.

Ближайшие дома были разрушены потоками грязи. Местные жители были эвакуированы.

Спасательные работы продолжаются, в них принимают участие более 200 человек. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.