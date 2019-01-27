В Гааге произошел мощный взрыв

На западе Нидерландов в Гааге прогремел мощный взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких домов.

На место ЧП направлены машины и вертолеты скорой помощи. Производится срочная эвакуация людей. По мнению спасателей, существует опасность, что рухнет весь блок рядом стоящих домов, сообщает Reuters, ссылаясь на местные СМИ.

По данным портала RTL News, причина взрыва пока не установлена, однако есть предположение, что взрыв мог произойти из-за утечки газа. Отмечается, что под завалами могут находиться люди. Точное число пострадавших в результате ЧП неизвестно. На данный момент сотрудники пожарной службы извлекли из-под обломков одного живого человека.