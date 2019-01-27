В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Немецкая журналистка Лара Тиде призывает жителей Германии отказаться от использования туалетной бумаги и обратиться к альтернативным способам гигиены.

В статье, опубликованной в газете Süddeutsche Zeitung, автор приводит статистику, согласно которой каждая немецкая семья в год расходует в среднем 93 рулона туалетной бумаги. Таким образом, около одного миллиарда килограммов этого средства гигиены "смываются" жителями ФРГ. А как же переработка? Да, ей есть место, однако, по словам фрау Тиде, все чаще повторно использованный продукт не соответствует санитарным требованиям, и производители вынуждены закупать свежую древесину. Согласно статистике, сегодня более половины произведенной туалетной бумаги изготавливается из специально вырубленных для этой цели деревьев.

По мнению автора, такое "расточительство" ведет к серьезным экологическим проблемам. В этой связи журналистка предлагает несколько альтернатив известного всем гигиенического средства.

Так, фрау Тиде вспоминает, что "во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом и в которых можно сполоснуть пальцы". В свою очередь большинство европейцев, которые уже "избалованы" удобствами, могут использовать биде. В этом случае расходоваться будет только вода, а масштабы лесных вырубок явно сократятся. Конечно, воды станет использоваться явно больше, но журналистка отмечает, что на переработку туалетной бумаги также тратятся тонны литров воды, так что отказ от использования бумажных средств гигиены однозначно пойдет Германии на пользу.

В конце своего материала Лара Тиде разместила социальный опрос, на основе которого можно будет подготавливать почву для обращения в официальные органы власти. Журналистка уже собирает единомышленников и уверена, что ее идея найдет отклик среди любящих и ценящих природу немцев.