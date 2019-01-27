В Японии неизвестные разослали конверты с белым порошком и угрозами

В Японии девять местных компаний получили письма с белым порошком. В некоторых конвертах содержался цианистый калий. В настоящее время полицейские проводят расследование инцидента.

Послания поступили на адреса фармацевтических фирм в городах Токио и Осака, пищевой компании в городе Саппоро и столичного офиса газеты "Майнити симбун", передает телерадиокомпания NHK.

В качестве отправителей значились разные люди, в том числе и казненный в июле прошлого года Секо Асахара, основатель секты "Аум синрике" (запрещена в России). Члены этой радикальной группировки в 1995 году распылили в токийском метрополитене отравляющий газ. В результате погибли тринадцать человек, более 6 тысяч оказались в числе пострадавших.

Каждое послание содержало лист формата A-4 с набранным на нем при помощи компьютера коротким текстом. "Я изготовлю поддельное лекарство, содержащее цианид, и распространю его. Отправьте 35 миллионов вон (около 31 тысячи долларов США, - прим. "РГ") в биткойнах до 22 февраля. В противном случае произойдет трагедия", - пригрозили злоумышленники.

В газете "Майнити симбун" заявили, что после получения письма незамедлительно обратились в полицию и заявили о готовности к сотрудничеству.