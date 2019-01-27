В Иране рассказали, как США освободили из плена талибов 40 главарей "ИГ"

США в результате специальной операции в Афганистане освободили 40 главарей запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которых удерживали в тюрьме боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Tasnim.

По его данным, спецоперация американских военных состоялась 13 января в северо-западной афганской провинции Багдис. Информацию о секретной тюрьме талибов, в которой содержались десятки высокопоставленных представителей "ИГ" иностранного происхождения, спецслужбы США получили от внедренного в их ряды уроженца Узбекистана. Ему удалось сбежать из тюрьмы и передать ее координаты американским военным.

Агентство сообщает, что накануне операции США провели воздушную разведку в районе населенного пункта Панджбоз, где удерживались боевики ИГ. После этого американцы нанесли массированный воздушный удар по его окрестностям и высадили на вертолетах десант, который, ликвидировав охрану тюрьмы, освободил террористов. Военные США посадили всех освобожденных командиров "ИГ" на свои вертолеты и увезли в неизвестном направлении.