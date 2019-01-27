В Испании отказались назвать гибель 2-летнего ребенка несчастным случаем

Власти Испании пока отказываются называть "несчастным случаем" гибель 2-летнего Хулена Росельо, за беспрецедентной операцией по спасению которого следил весь мир. Выражая соболезнование семье, которая сегодня хоронит своего ребенка, глава МВД пиренейского королевства Фернандо Гранде Марласка, ранее занимавший пост председателя Национальной судебной палаты, назвал произошедшее трагедией, подчеркнув, что юридически квалифицировать факты можно будет только после завершения расследования. Тем временем, судья Мария Елена Санчо начала разбирательство и приказала Гражданской гвардии выяснить все обстоятельства этого громкого дела.

На сегодняшний день в нем много неясностей. Один из самых загадочных моментов - как образовалась та земляная пробка на глубине 71 метра, которая не позволила оперативно вытащить мальчика из скважины, в которую он провалился. Спасателям пришлось бурить параллельно еще один вертикальный тоннель, чтобы опуститься на необходимую глубину и добраться до ребенка. Эксперты уже взяли образцы, чтобы проанализировать ее состав. Пока следователи склоняются к версии, что пробка образовалась при падении Хулена и попытках родственников вытащить его (стенки скважины просто осыпались на него). Но до сих пор не ясно, почему она оказалась настолько твердой, что спасатели не смогли пробиться сквозь нее. А ведь ребенок, как впоследствии выяснилось, находился прямо под ней. Толщина пробки составляла менее метра.

Спасательная команда предприняла несколько попыток преодолеть ее. У одной из нефтяных компаний был запрошен самый мощный всасывающий аппарат, имеющийся в Испании. Однако эта машина способна поглощать только сухие материалы, а пробка оказалась влажной после дождей, прошедших за несколько дней до падения Хулена. Доставка же подходящего вакуумного аппарата из-за границы заняла бы слишком много времени.

Другой, непонятный пока следователям момент, почему мальчик был найден на глубине в 71 метра, а под ним была уже земля. Есть несколько теорий этого. Песок мог осыпаться со стенок скважины в тот момент, когда бур был извлечен из нее. В отверстие мог попасть мусор во время строительных работ поблизости. Или же подрядчик пробурил ее именно такой, а не глубиной в 111 метров, как он заявил хозяину участка и Гражданской гвардии. "Они взимают плату за каждый метр и обычно говорят, что пробурили более глубокие скважины, чем на самом деле, поскольку никто этого не проверяет", - отмечают следователи.

К тому же отверстие в земле должно быть тщательно закупорено после завершения работ, именно для того, чтобы никто не провалился в него. Предстоит выяснить, почему этого не произошло. Согласно собранным Гражданской гвардией данным, скважина была прорублена еще в декабре. Отверстие в земле прикрыли камнями, однако за несколько дней до происшествия при проведении поблизости работ строительная техника сместила их. Как оказалось, и те, и другие действия проводились без одобрения властей (для бурения скважины глубже 100 метров, а тут речь идет о 110 метрах, необходимо получить разрешения в нескольких государственных учреждениях, - прим. "РГ"). В отсутствии документов подрядчик и владелец земли (кстати, дядя мальчика) обвиняют друг друга.

Напомним, 2-летний Хулен Росельо провалился в скважину для поиска воды 13 января в местечке Тоталан на юге Испании, когда его родители решили устроить пикник на ферме родственника. Сигнал в службу спасения поступил 14:00 по местному времени. Звонившая женщина рассказала, что маленький мальчик провалился в глубокую яму шириной 40 сантиметров, а его родители в панике не сообразили позвонить на экстренный номер. Их крики и услышали проходившие мимо туристы.

Как выяснила впоследствии Гражданская гвардия, за маленьким Хуленом следила его мать. В какой-то момент она отвлеклась на телефонный звонок и оставила ребенка под присмотром отца, который в тот момент разжигал огонь, чтобы приготовить паэлью. Мальчик находился в 12 метрах от него, когда неожиданно провалился в скважину.

Прибывшие на место спасатели оказались в затруднении, диаметр скважины составил всего лишь 25 сантиметров и никто из взрослых физически не мог проникнуть в нее. Сначала ее осмотрели при помощи камеры GoPro, затем на место происшествия был доставлен робот с видеокамерой, обычно используемый для обследования канализационных труб. С его помощью и обнаружили ту самую земляную пробку. Попытки преодолеть ее ни к чему не привели. Спасатели уже хотели пробурить к нему горизонтальный ход со склона холма, но затем отказались от этих планов в пользу вертикальной шахты, проложенной параллельно в 4 метрах от скважины. Эти работы из-за большого количества твердых пород заняли 55 часов вместо запланированных 15. Затем восемь шахтеров должны были вручную прорубить горизонтальный ход к тому месту, где, как предполагалось, находился Хулен. Эта фаза операции долго откладывались из-за того, что шахта начала осыпаться, что создало угрозу жизни самих спасателей. В итоге до тела ребенка добрались лишь в ночь на 26 января - спустя 13 дней после начала операции. Как выясняли врачи, мальчик погиб от множества травм, полученных при падении. Сегодня в Малаге проходят его похороны.

Между тем, пожарные вернули на станции всю технику, которая была задействована в этой операции. В настоящий момент в Тоталане остаются лишь машины, предоставленные спасателям частными компаниями.