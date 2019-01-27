В Мексике число жертв взрыва трубопровода увеличилось до 114 человек

Жертвами взрыва трубопровода в Мексике стали 114 человек. Новые данные сообщило министерство здравоохранения страны. В больницах Мексики остаются 33 человека, еще трое пострадавших были госпитализированы в лечебное заведение в США, штат Техас.

По данным медиков, уже в госпиталях от полученных в результате взрыва ожогов и травм скончались 46 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе мексиканской государственной нефтяной компании Pemex. ЧП случилось в тот момент, когда возле трубы с топливом собрались сотни людей, которые воровали бензин.

Специалисты компании уже официально заявили, что причиной взрыва стала незаконная врезка.