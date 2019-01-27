В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную жертвам терактов

Из парижского концертного зала "Батаклан" была похищена работа всемирно известного художника Бэнкси, посвященная жертвам теракта, произошедшего там в 2015 году, передает ТАСС со ссылкой на заявление администрации концертного зала.

Речь идет о рисунке, сделанном на двери запасного выхода из здания: белой краской на черной двери был изображен силуэт в балахоне со скорбно склоненной головой. Рисунок появился в 2018 году и всего полгода спустя украден.

Видеокамера зафиксировала злоумышленников, но достаточно ли этого для поисков преступников - полиция не уточняет.