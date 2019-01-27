В Париже проходит манифестация "красных платков" за спокойствие в стране

Во французской столице проходит демонстрация за спокойствие в стране в противовес "желтым жилетам", призывающим к реформам. Об этом сообщают французские СМИ.

Демонстрация под названием "Республиканский марш свобод" вышла в поддержку "молчаливого большинства", как пояснил ее инициатор Лоран Сулье.

"Наша акция - это призыв к тем людям, которые из-за продолжающихся выступлений "желтых жилетов" должны каждую субботу прятаться дома", - отметил он.

Участники хотят защитить республиканские ценности и власти страны, которые подвергаются ожесточенной критике в течение двух последних месяцев. Основную опасность, по мнению организаторов, представляют не массовые участники протестов "желтых жилетов", а экстремисты из крайне правых и крайне левых группировок. Также продолжающиеся почти каждую субботу выступления "желтых жилетов" на улицах Парижа и других крупных городов страны приводят к многомиллионным убыткам в экономике.

Отличительный знак участников республиканской манифестации - красный платок.

При этом наблюдатели отмечают, что акция не так уж многочисленна, в ней приняли участие лишь несколько сотен человек. Правящая партия "Республика на марше" не участвует в движении "красных платков", опасаясь, что подобные акции восстановят различные части населения против друг друга. Как отметила министр Франции по европейским делам Натали Луазо, "следует позаботиться о том, чтобы не ухудшить положения вещей".