В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек. Еще 29 гостей свадьбы пострадали, передает перуанский Национальный институт гражданской обороны (INDECI).
"Сильные дожди привели к обрушению стены во время свадебной церемонии в отеле Alhambra в районе Тамбурко, Абанкай - Апуримак", - сообщается на официальной странице института в Twitter.
В настоящее время сотрудники полиции и пожарной службы продолжают поиски пострадавших.
#Actualización⤵️— INDECI (@indeciperu) 27 января 2019 г.
Hasta el momento, asciende a 15 el número de personas fallecidas y se actualiza el número de personas heridas a 29.#COENmonitorea la emergencia.