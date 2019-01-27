В порту неподалеку от столицы Венесуэлы произошел взрыв

На территории порта Ла-Гуайра, расположенного недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса, произошел взрыв. Об этом сообщает венесуэльская газета El Nacional.

С территории порта поднимаются клубы черного дыма. На месте работают катера пожарной охраны.

Есть ли пострадавшие и каковы причины возгорания - пока неизвестно.

Ранее 27 января мощный взрыв прогремел в жилом здании в Гааге. По предварительной версии, причиной ЧП мог встать взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали как минимум девять человек.