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Рубрика: Экономика

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В России повысятся социальные выплаты и стипендии аспирантам
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля по уровню прошлогодней инфляции - на 4,3%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Ежемесячные денежные выплаты повысят ветеранам, Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы. Также вырастут компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний; выплаты и ежегодная денежная компенсация инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и ряд других выплат.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в 2019 году, может составить 25,9 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета составят 22,1 млрд, Фонда соцстраха - 3,4 млрд, Пенсионного фонда России - 0,4 млрд рублей.

На встрече со студентами и молодыми учеными в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" Татьяна Голикова сообщила, что правительство рассматривает вопросы повышения стипендий аспирантам и возвращения обязательной защиты диссертации в аспирантуре.

Голикова рассказала, что только 72% выпускников вузов находят работу в первый год после окончания учебы. При этом неизвестно, трудоустраиваются они по специальности или нет - действующая система мониторинга трудоустройства выпускников не в состоянии это отследить. В связи с этим система будет модернизирована к 2022 году: она покажет, трудоустраиваются ли выпускники по полученным профессиям и что думают работодатели о качестве подготовки молодых специалистов.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Вице-премьеры Повышение стипендий
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