В России создадут защиту от угроз из космоса

- Сегодня лидеры в поисках угроз - американцы, - сказал корреспонденту "РГ" научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. - В досье НАСА выявлены почти все потенциально опасные астероиды размером более одного километра, которых около сотни. Их орбиты рассчитаны, и, очевидно, в обозримом будущем они для землян опасности не представляют.
А вот с астероидами среднего размера, от 150 метров до километра, ситуация куда хуже. Их более 20 тысяч, а выявлено менее 20 процентов. И совсем беда с мелкими астероидами, как, например, Тунгусское тело размером от 50 метров. В каталоге всего один процент таких объектов, остальные 99 процентов не зарегистрированы. Что же касается прочей мелочи, вроде 30-метрового Челябинского метеорита, то их не менее миллиона. О них наука вообще ничего не знает. А ведь вероятность падения на Землю намного выше, чем крупных тел. В любой момент может выскочить из космических глубин как чертик из табакерки. Что и показал челябинский визитер.
По словам Шустова, его с Земли не мог увидеть ни один телескоп. Он летел к нам практически от Солнца, на дневном небе, наблюдать на котором с помощью оптики бессмысленно, свет "забивает" изображение визитера. Единственный вариант - размещать телескоп в космосе. Именно челябинский метеорит кардинально изменил отношение ведущих стран к угрозе из космоса. Сейчас на создание защиты выделяют более 100 миллионов долларов в год. "Российские ученые несколько лет назад разработали проект Национальной программы противодействия космическим угрозам, но она не утверждена, - говорит Шустов. - Наш вклад в обнаружение опасных объектов около 0,1 процента".
Другая серьезная угроза - космический мусор. На орбитах Земли вращается более 700 тысяч фрагментов размером более одного сантиметра. Пока отслеживаются только крупные, более 10 сантиметров, которых около 22 тысяч. Остальные сотни тысяч - "мистеры икс". Эта армада опасна для космических систем. Все чаще сообщается об уводе МКС и других аппаратов с курса вероятного столкновения с мусором. По словам Юрия Макарова, "Роскосмос" и ранее предлагал разработать программы противодействия угрозам из космоса, однако они поддержки не получили. Сейчас делается новая попытка.
Российская академия наук и Роскосмос приступили к разработке программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса — это астероиды и осколки космических камней.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 26 января 2019 г.
Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите pic.twitter.com/qGQ5qoEMAl