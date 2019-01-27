В России создадут защиту от угроз из космоса

"Роскосмос" и Российская академия наук начали разрабатывать программу по созданию защиты от незваных гостей, сообщает космическое ведомство. По большому счету речь идет еще об одном национальном проекте, который посвящен космической деятельности. Его составной частью будет противодействие угрозам из космоса, а также борьба с космическим мусором. Впервые такое предложение сделал на недавнем заседании президиума РАН директор департамента стратегического управления "Роскосмоса" Юрий Макаров.

- Сегодня лидеры в поисках угроз - американцы, - сказал корреспонденту "РГ" научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. - В досье НАСА выявлены почти все потенциально опасные астероиды размером более одного километра, которых около сотни. Их орбиты рассчитаны, и, очевидно, в обозримом будущем они для землян опасности не представляют.

А вот с астероидами среднего размера, от 150 метров до километра, ситуация куда хуже. Их более 20 тысяч, а выявлено менее 20 процентов. И совсем беда с мелкими астероидами, как, например, Тунгусское тело размером от 50 метров. В каталоге всего один процент таких объектов, остальные 99 процентов не зарегистрированы. Что же касается прочей мелочи, вроде 30-метрового Челябинского метеорита, то их не менее миллиона. О них наука вообще ничего не знает. А ведь вероятность падения на Землю намного выше, чем крупных тел. В любой момент может выскочить из космических глубин как чертик из табакерки. Что и показал челябинский визитер.

По словам Шустова, его с Земли не мог увидеть ни один телескоп. Он летел к нам практически от Солнца, на дневном небе, наблюдать на котором с помощью оптики бессмысленно, свет "забивает" изображение визитера. Единственный вариант - размещать телескоп в космосе. Именно челябинский метеорит кардинально изменил отношение ведущих стран к угрозе из космоса. Сейчас на создание защиты выделяют более 100 миллионов долларов в год. "Российские ученые несколько лет назад разработали проект Национальной программы противодействия космическим угрозам, но она не утверждена, - говорит Шустов. - Наш вклад в обнаружение опасных объектов около 0,1 процента".

Другая серьезная угроза - космический мусор. На орбитах Земли вращается более 700 тысяч фрагментов размером более одного сантиметра. Пока отслеживаются только крупные, более 10 сантиметров, которых около 22 тысяч. Остальные сотни тысяч - "мистеры икс". Эта армада опасна для космических систем. Все чаще сообщается об уводе МКС и других аппаратов с курса вероятного столкновения с мусором. По словам Юрия Макарова, "Роскосмос" и ранее предлагал разработать программы противодействия угрозам из космоса, однако они поддержки не получили. Сейчас делается новая попытка.