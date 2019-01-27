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27.01.2019 14:55
Рубрика: Культура

В серии ЖЗЛ вышла книга "Патриарх Кирилл"

Текст: Елена Яковлева
В серии ЖЗЛ "Биография", посвященной историям жизни наших живых знаменитых современников, вышла книга "Патриарх Кирилл". Ее автор - глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

Эта книга "датная" и своего рода "юбилейная" - 1 февраля Церковь празднует десятилетие интронизации патриарха Кирилла. Открытие в храме Христа Спасителя фотовыставки "Время больших дел" и презентация книги - начало этого празднования..

Автор книги признался журналистам, что первый вариант биографии Патриарха на самом деле был написан 10 лет назад, когда Святейший Патриарх уж был избран, а владыка Иларион еще пока не был им назначен на должность главы ОВЦС, и видимо, имел время подумать над книгой.

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

То, что биография не полна, он понял, когда пять лет назад получил просьбу от Православной энциклопедии подготовить для нее статью о Предстоятеле.

Десять лет назад никто не представлял такого "размаха деятельности", подчеркнул митрополит Иларион, отметив, что это были не просто поступательные перемены, но и качественное изменение в жизни церкви, начиная от реорганизации духовного управления и заканчивая размахом благотворительности.

Биография патриарха, по словам автора книги, одновременно получилась и биографией Церкви.

Отметив, что патриарх Кирилл человек не только выдающейся мысли и проповеди, но и человек дел, министр культуры Владимир Медиский подчеркнул важность этих дел и для Церкви, и для нашей страны, и для русской культуры.

"Призыв к свободе делать выбор в пользу добра" увидел в появлении этой книги полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, и вместе с владыкой Коломенским и Крутицким Ювеналием отметил, что фотовыставка о патриархе получилась интересной и яркой.

Культура Литература Общество Религия Патриарх Кирилл РГ-Фото
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