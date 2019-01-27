В серии ЖЗЛ вышла книга "Патриарх Кирилл"

В серии ЖЗЛ "Биография", посвященной историям жизни наших живых знаменитых современников, вышла книга "Патриарх Кирилл". Ее автор - глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

Эта книга "датная" и своего рода "юбилейная" - 1 февраля Церковь празднует десятилетие интронизации патриарха Кирилла. Открытие в храме Христа Спасителя фотовыставки "Время больших дел" и презентация книги - начало этого празднования..

Автор книги признался журналистам, что первый вариант биографии Патриарха на самом деле был написан 10 лет назад, когда Святейший Патриарх уж был избран, а владыка Иларион еще пока не был им назначен на должность главы ОВЦС, и видимо, имел время подумать над книгой.

То, что биография не полна, он понял, когда пять лет назад получил просьбу от Православной энциклопедии подготовить для нее статью о Предстоятеле.

Десять лет назад никто не представлял такого "размаха деятельности", подчеркнул митрополит Иларион, отметив, что это были не просто поступательные перемены, но и качественное изменение в жизни церкви, начиная от реорганизации духовного управления и заканчивая размахом благотворительности.

Биография патриарха, по словам автора книги, одновременно получилась и биографией Церкви.

Отметив, что патриарх Кирилл человек не только выдающейся мысли и проповеди, но и человек дел, министр культуры Владимир Медиский подчеркнул важность этих дел и для Церкви, и для нашей страны, и для русской культуры.

"Призыв к свободе делать выбор в пользу добра" увидел в появлении этой книги полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, и вместе с владыкой Коломенским и Крутицким Ювеналием отметил, что фотовыставка о патриархе получилась интересной и яркой.