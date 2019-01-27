В сети появилось видео нокаута Емельяненко в поединке с Бейдером

В интернете опубликована запись с финального поединка Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Напомним: американец нокаутировал Федора уже в первом раунде. Бой длился всего 34 секунды. По его окончании Бейдер назвал россиянина величайшим бойцом всех времен.

"Это была большая честь - драться с таким оппонентом", - приводит слова Райана ТАСС. "Знал, что соперничаю с величайшим бойцом в истории. Но мне удалось от этого абстрагироваться".

К слову, Емельяненко избежал серьезных травм по итогам поединка. Он сам покинул арену и ушел в раздевалку. Не исключено, что этот бой стал последним в карьере "Последнего Императора". По крайней мере, сам он за пару дней до противостояния с Бейдером не исключил такого поворота событий.