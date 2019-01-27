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27.01.2019 15:36
Рубрика: Власть

В Совфеде приветствовали решение Германии о помощи блокадникам

Текст: Галина Мисливская

Гуманитраный жест правительства ФРГ, которое выделит средства на модернизацию больницы для ветеранов войны в Санкт-Петербурге и создание центра встреч общественности двух стран, будет способствовать укреплению доверия между народами России и Германии, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Решение Германии о выделении дополнительных средств на поддержку ленинградских блокадников можно расценить только со знаком плюс. Дело, понятно, далеко не только в деньгах. Значит, об этой трагедии помнят не только в России. Значит, ничего подобного никогда не должно повториться", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Клинцевич подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Германией во всех сферах. "Да, память о трагедии Ленинграда, ее жителей будет жить в нашем сознании вечно, и нынешняя Германия, очень хочу в это верить, сострадает вместе с нами. Это только будет способствовать укреплению доверия между нашим и странами", - добавил он.

Напомним, ранее министры иностранных дел России Сергей Лавров и Германии Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали намерение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге.

Это решение, отметили министры, "основано на признании ответственности совершенной несправедливости", а также стремлении "сделать добровольный гуманитарный жест по отношению к жертвам блокады, которые еще живы". Акция приурочена к 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда, говорится в документе.

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