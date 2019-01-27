В странах ЕАЭС появится единая электронная биржа труда

У граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России появятся новые возможности для поиска работы.

Главы правительств этих стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), договорились разработать проект электронной биржи труда.

"Электронная биржа труда позволит работодателям и людям, которые ищут работу, на одной площадке размещать и находить вакансии. И заключать трудовые контракты. Это достаточно перспективный проект", - заявил на пресс-брифинге по итогам заседания председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Пока неизвестно, на каких условиях будет финансироваться проект. По словам Андрея Крайнего, заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), который финансирует реализацию крупных инфраструктурных проектов внутри ЕАЭС, вряд ли проект евразийской электронной биржи труда можно назвать в полной мере инвестиционным. "Но ЕАБР мог бы рассмотреть вопрос финансирования биржи из средств нашего Фонда технического содействия в рамках поддержки межрегиональных и межгосударственных программ", - сообщил Крайний "Российской газете".

Идея создать межгосударственную электронную биржу труда принадлежит министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. По мнению министерства, появление такой площадки поможет сформировать единый рынок трудовых ресурсов и упростить процедуру трудоустройства граждан из стран - участниц ЕАЭС в соседних государствах. А необходимость ведения электронной документации (в том числе и трудовых книжек) подстегнет работодателей соблюдать требования трудового законодательства.

"Биржа позволит сэкономить время и ресурсы представителей бизнеса, сотрудников государственных органов и работников. Сократится количество бумажных документов, будет упрощена процедура трудоустройства, уменьшатся объемы теневого рынка рабочей силы", - прокомментировала инициативу министр труда и соцзащиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова.

Граждане пяти государств ЕАЭС имеют право свободно устраиваться на работу в пределах союза

По договору о Евразийском экономическом союзе граждане пяти государств-участниц имеют право свободно устраиваться на работу в пределах ЕАЭС, не получая разрешения на работу и платя подоходный налог в том же размере, что и граждане того государства, куда они приехали работать. То есть если жителю Турции, работающему в России, нужно платить 30 процентов подоходного налога как нерезиденту, то житель Армении заплатит столько же, сколько и россиянин, - 13 процентов. К концу ноября 2018 года 1,1 миллиона трудовых мигрантов из стран ЕАЭС находились на территории России и могли устроиться на работу без патентов и других разрешительных документов, такова статистика РАНХиГС и института Гайдара, которая приводится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за 2018 год.

Сегодня потоки рабочей силы распределены внутри ЕАЭС неравномерно, говорит доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Лишь две страны в союзе выступают импортерами рабочей силы. В Россию едут 90 процентов всего потока трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, в Казахстан - оставшиеся 10. Три другие страны пока не очень привлекательны для трудовых мигрантов.

"Для России эта ситуация связана с рисками. Объем социальных гарантий в рамках союзного государства вырос, и бюджету России придется тратить больше денег на обеспечение выплат в пользу граждан стран ЕАЭС. При этом качество трудовых ресурсов по-прежнему невысоко. На рынок труда России поступает в основном низкоквалифицированная рабочая сила. Это, конечно, покрывает дефицит рабочих рук, но влечет за собой снижение производительности труда и создает предпосылки для уменьшения размера зарплаты, в том числе и для граждан России", - говорит Алисенов.

Так что взаимовыгодным для всех стран - участниц ЕАЭС процесс перемещения рабочей силы еще предстоит сделать, но на это уйдет не один год. Вообще, устранение препятствий для интеграции внутри союза - дело небыстрое. Так, на 1 января 2019 года в ЕАЭС было зафиксировано 71 такое препятствие. Барьеры существуют и при переезде на работу, и при перемещении товаров и услуг, и при переводах денег. Их устраняют постепенно, не на все хватает ресурсов. Поэтому и к разработке проектной документации по созданию электронной биржи труда приступили только сегодня, хотя о необходимости реализации такого проекта впервые заговорили еще два года назад.

Зарплата

Работай, студент!

Специалисты портала Rabota.ru проанализировали вакансии пяти крупных городов России, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы, на свободный и сменный график, а также - на частичную занятость. Кстати, такая работа идеально подойдет студентам.

Оказалось, что больше всего на таких условиях в крупных городах готовы платить продавцам и курьерам. В Москве максимальная зарплата продавца без опыта работы может достигнуть 130 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге - не больше 100 тысяч, в Екатеринбурге - 55 тысяч, Ростове-на-Дону - в пределах 50 тысяч, а Нижнем Новгороде - 40 тысяч.

Второе место в столице по доходу без опыта работы заняли разнорабочие с максимальным на данный момент предложением по зарплате в 125 тысяч рублей. В северной столице для них максимальное зарплатное предложение - 80 тысяч. В Нижнем Новгороде - 42, в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге - максимум по 30 тысяч. Третье место в столице поделили официанты, курьеры и администраторы с максимальными предложениями по зарплате в 100 тысяч рублей. В Санкт Петербурге им готовы платить не больше 70 тысяч. В осталных городах - в пределах от 15 тысяч до 70 тысяч рублей.

Меньше всего людям без опыта работодатели готовы платить секретарям и офис-менеджерам. Максимальная зарплата для них предлагается в сумме 45 тысяч (26 тысяч - 30 тысяч в среднем по столице). В остальных городах примерно столько же, за исключением Санкт-Петербурга. Там для них есть вакансия с максимальной зарплатой в 50 тысяч рублей.

Подготовила Марина Гусенко