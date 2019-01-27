В Верховной Раде рассказали о газовом обмане ЕС

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил о том, что Европа воспринимает Украину как ненадежного поставщика газа.

По его словам, у Киева нет ни одного партнера в решении украинских проблем. Он подчеркнул, что так называемая "озабоченность" Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину - это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом.

По словам Мураева, которого цитирует РИА Новости, у России, в отличие от Украины, есть альтернативные способы поставки газа в Европу.