Владелец Gucci задолжал Италии 1,4 млрд евро

Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, задолжал налоговым органам Италии около полутора миллиардов евро.

Правонарушение было выявлено в ходе аудита, проведенного по заказу итальянского правительства.

Расследование в отношении холдинга власти Италии инициировали еще в 2017 году. Тогда их внимание сосредоточилось на деятельности швейцарской компании Luxury Goods International (LGI), дочерней компаний холдинга Kering. Миланская прокуратура подозревает холдинг в предоставлении информации о ведении бизнеса в период с 2011 по 2017 годы в других странах через логистический центр LGI, чтобы таким образом платить меньше налогов.

По мнению аналитиков, чтобы урегулировать это ударяющее по репутации всемирно известного бренда дело, Kering придется заплатить круглую сумму, которая будет варьироваться от 1,3 до 2 миллиардов евро. Тем не менее, окончательное решение налоговое ведомство Италии примет после досконального изучения аудиторского отчета.