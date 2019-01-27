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27.01.2019 19:31
Рубрика: Спорт

Вратарь "Зенита" Лодыгин проведет остаток сезона в "Олимпиакосе"

Текст: Артур Нанян

Голкипер питерского "Зенита" Юрий Лодыгин перешел на правах аренды до конца сезона в греческий "Олимпиакос". Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Лодыгин прибыл в Афины сегодня, где успешно прошел медосмотр. Дебютировать в новой команде он может в среду - в домашнем матче чемпионата страны против "Ларисы".

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Уход Лодыгина из "Зенита" ни для кого не стал сюрпризом. С приходом Андрея Лунева он окончательно перестал попадать в стартовый состав "сине-бело-голубых". В нынешнем сезоне Юрий не провел ни одной встречи в Премьер-лиге. Не использовал его главный тренер питерцев Сергей Семак и в матчах группового этапа Лиги Европы.

В последний раз Лодыгин выходил на поле в составе зенитовцев летом прошлого года в игре квалификационного раунда Лиги Европы на выезде с минским "Динамо". Питерцы пропустили в ней четыре безответных мяча - 0:4.

Напомним, что мать Лодыгина - гречанка. А сам он до перехода в "Зенит" в 2013 году выступал за молодежную сборную Греции, а также команды "Ксанти" и "Эордаикос". Вместе с "сине-бело-голубыми" Юрий выиграл чемпионат и Кубок России, и дважды - Суперкубок страны. 

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