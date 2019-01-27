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27.01.2019 22:46
Рубрика: Спорт

Угасающий "Зенит"

Лидер чемпионата России проигрывает в Катаре и продает Паредеса в "ПСЖ"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Предсезонный турнир в Катаре с участием четырех российских клубов выходит на финишную прямую. В понедельник вечером последний матч в Дохе сыграют между собой "Ростов" и "Зенит", а во вторник "Спартак" и "Локомотив" определят, кому достанется главный приз.
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" на турнире в Катаре прошел с явным преимуществом "красно-белых". Фото: РИА Новости Матч между "Спартаком" и "Зенитом" на турнире в Катаре прошел с явным преимуществом "красно-белых". Фото: РИА Новости
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" на турнире в Катаре прошел с явным преимуществом "красно-белых". Фото: РИА Новости

Этот турнир проводится впервые, и со стороны все выглядит солидно. Отличные условия для команд, приличный призовой фонд и даже болельщики на трибунах, создающие дополнительный антураж. Но, как ни стараются коллеги-телевизионщики добавить драматизма происходящему, подчеркивая принципиальность противостояний и важность результата, главные тренеры команд с таким же упорством твердят - это всего лишь один из этапов подготовки. Более того, в кулуарах бытует мнение, что играть сейчас с сильными соперниками - вообще не самая хорошая идея. Дескать, пока футболисты под нагрузками, лучше обойтись без надрыва и лишнего ажиотажа.

Если тренерам шумиха и дополнительное внимание прессы к рабочему процессу, кажется, скорее в тягость, то болельщикам, наоборот, в радость. Можно ведь в прямом эфире посмотреть на команды, понять, кто в каком состоянии находится. И пофантазировать, чего ждать уже после возобновления сезона. Конечно, надо всегда оговариваться - далеко не факт, что увиденное в Дохе найдет потом подтверждение в официальных матчах. Но тенденции уловить, пожалуй, можно.

Вратарь "Зенита" Лодыгин проведет остаток сезона в "Олимпиакосе"

Например, очень приличное впечатление производит "Спартак". Олег Кононов строит новую команду, уже отталкиваясь от своих требований и философии. И "красно-белые" проявляют себя ярко. Оба стартовых матча они выиграли, причем если "Ростов" был повержен в трудной борьбе (2:1), то "Зенит" москвичи положили на лопатки легко и изящно - 3:0. Интересно, что в обоих матчах забивал опальный для многих болельщиков капитан "Спартака" Денис Глушаков. Вчера полузащитник, кстати, отметил 32-й день рождения - поздравлял его лично даже владелец команды Леонид Федун.

Если "Спартак", как и "Локомотив", также выигравший оба стартовых матча, пусть и чуть менее ярко, пребывают явно в хорошем настроении, то форма лидера чемпионата страны откровенно озадачивает. "Зенит" был откровенно плох осенью, когда растерял кучу очков. Ему раньше всех участников катарского турнира возобновлять сезон - уже в середине февраля команду Сергея Семака ждут матчи плей-офф Лиги Европы. И пока совершенно непонятно, как "сине-бело-голубые" планируют проходить турецкий "Фенербахче". Дело даже не в том, что "Зенит" проиграл в Дохе "Локомотиву" и "Спартаку" с общим счетом 1:6, а в содержании футбола, который команда демонстрирует. Огромные проблемы в созидании накладываются на серьезные провалы в обороне. А тут еще и неуверенная игра вратаря Андрея Лунева очень некстати - его ляп в матче с "Локо" тут же породил разговоры о том, что место "первого номера" в сборной России отнюдь не гарантировано голкиперу "Зенита".

Уже в феврале питерский клуб ждут матчи Лиги Европы. Пока непонятно, как "Зенит" планирует побеждать в них "Фенербахче"

Не добавляет уверенности "сине-бело-голубым" и трансферная политика клуба. В кулуарах шепчутся, что Сергей Семак хотел бы усиления состава. Да и самому Сергею Богдановичу все труднее сдерживаться по этому поводу. Понять тренера можно - итальянцу Роберто Манчини, принявшему "Зенит", одних только аргентинцев накупили полдюжины. Семаку же приходится работать с теми, кто есть. Более того, команду лишили главного креативщика, ответственного как раз за организацию атак. Речь о полузащитнике Леандро Паредесе, чей переход в парижский "ПСЖ" - дело по сути решенное.

Главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил, что аргентинский хавбек одной ногой в его команде. Игрок, по слухам, прошел медосмотр, и оставалось только дождаться официального подтверждения трансфера. С точки зрения экономики сделка для "Зенита", кстати, блестящая. Летом 2017-го Паредеса купили у "Ромы" за 23 миллиона евро. Сейчас продают, по данным зарубежной прессы, за 40 миллионов. Дороже стоил только Халк, проданный в Китай за 56 миллионов. Плюс еще пять миллионов "ПСЖ" может доплатить бонусами. То есть питерский клуб очень неплохо на Паредесе заработает, а попутно покажет всему миру - переход в Россию отнюдь не закат карьеры. И из "Зенита" можно, проявив себя, шагнуть в топ-клуб Европы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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При этом кем Леандро планируется заменить - вопрос открытый. Главные надежды, видимо, связываются с Кристианом Нобоа, который вот-вот вернется в основу после тяжелой травмы. Из потенциальных новичков пока фигурирует только хорватский хавбек Милан Бадель. Но и этот трансфер, прямо скажем, вызывает скорее вопросы - полузащитник провалился в "Лацио", да и вообще явно находится на спаде. Так что не вполне ясно, чем он может помочь "Зениту" в весенней части чемпионата. В том, что она для питерского клуба будет тяжелой, можно не сомневаться. И выступление команды Семака в Катаре только подтвердило - борьба за "золото" чемпионата России отнюдь не закончена. А значит, конкурентам "Зенита" - в первую очередь "Краснодару", ЦСКА, "Спартаку" и "Локомотиву" - есть смысл тренироваться с удвоенной энергией.

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